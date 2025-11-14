Wilson, el silletero que también cautiva desde su cafetería

Donde Wilson El Silletero no solo es una cafetería ubicada en el parque principal de Santa Elena, sino también un punto de referencia comunitario y cultural en la cotidianidad de este corregimiento. Su amabilidad y atención al servicio cautivan a los visitantes y locales, pero es su empuje y sus acciones en pro de su territorio quienes lo han convertido en un personaje reconocido.



El primer negocio que tuvo Wilson Soto fue en su infancia. Su papá le armó una pequeña caseta al borde de la carretera, porque él quería vender mecato y gaseosas. “Eso era prácticamente un muñequero, pero era muy niño y era muy inquieto. Ya cuando crecí tuve la oportunidad de tener una legumbrería y hasta tuve una panadería en mi casa”, recuerda.



Su cafetería en el parque principal está allí hace 9 años. Antes su cuñada tenía una tienda de ropa, pero cuando ella dejó el local, Wilson aprovechó para establecer su negocio. Comenzó con la venta de alimentos, una oferta no tan común en ese momento para este punto de Santa Elena. Luego llegó el servicio de baño, una necesidad que los visitantes solicitaron.



“Empezamos con muchos sacrificios y ya es un negocio amplio que requiere mucho trabajo. Hemos ido consiguiendo las cosas y nos hemos organizado de acuerdo con los requisitos de las diferentes entidades. Poco a poco hemos crecido y han llegado servicios que la misma gente nos pide”, dice.



Hoy su vida como empresario no solo se resume en la cafetería. Wilson también fue uno de los pioneros de lo que hoy se conoce como las fincas silleteras. Daba charlas y traía turistas para mostrarles todo el proceso de las silletas. Además, impulsó la Noche de Luces, Flores y Colores, cuando se llamaba la Noche de Mitos y Leyendas.



Desde hace tres años, también participa en el Desfile de Silleteros, una tradición que mezcla con sus labores en la cafetería. En Donde Wilson El Silletero trabajan él y su compañera, pero durante la Feria de Flores contratan a otras personas para centrarse en los eventos de esa temporada del año.



“Yo soy un gran promotor de la cultura silletera y me resulta mucho evento para llevar nuestra cultura a otros municipios. Ahí también aprovecho para promocionar otros negocios de Santa Elena, entonces no solo la cafetería es un punto de referencia, de alguna u otra forma yo me he convertido en uno”, afirma.



La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia también ha sido un gran aliado en estos caminos que ha tomado Wilson. Tanto en la promoción de su cultura como la capacitación y asesoría desde la parte empresarial. Ahora sus metas están centradas en mejorar su finca para continuar con la atención a turistas y en esperar la nueva fase que tendrá Santa Elena con su nueva iglesia, una oportunidad para potenciar su negocio.