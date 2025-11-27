Cerca de 10 mil personas estarían en riesgo de quedar incomunicadas en Belmira, Antioquia

La temporada de intensas lluvias que golpea al departamento tiene en alerta al municipio de Belmira, Norte de Antioquia. La comunidad denunció que podrían quedar incomunicados debido al grave deterioro en la vía de acceso principal.

El daño se reporta principalmente en el sector La María, antes de llegar a los límites con San Pedro de los Milagros. En esta zona, la banca de la carretera comenzó a ceder por una falla geológica que avanza con rapidez.

El hundimiento se ha profundizado con los aguaceros de las últimas semanas, poniendo en riesgo la movilidad y la seguridad de quienes transitan diariamente por este corredor. Como medida inicial, la Concesión Vía Láctea instaló la señalización en el área afectada para restringir el paso a un carril.

El secretario de Infraestructura Física de Antioquia, Horacio Gallón, le explicó a EL COLOMBIANO las medidas que se están implementando para mitigar la situación.

“Están revisando cómo pueden ampliar la vía al otro costado, buscando que tengamos al menos seis metros de transitabilidad. Mientras tanto, se adelanta una batimetría en la quebrada cercana, la cual pudo haber ocasionado este movimiento en masa que rompió la banca”, expresó Gallón.