Más de 15 víctimas desfiguradas: arrestan a exreina de belleza que fingía ser cirujana plástica

Una impactante investigación ha puesto al descubierto la doble vida de la exreina de belleza Jenny Rahmadi Fitri, una reconocida finalista del certamen Puteri Indonesia 2024 por la región de Riau. La modelo fue arrestada recientemente tras confirmarse que, durante más de cinco años, se hizo pasar por una cirujana especialista en estética sin poseer ningún título ni licencia médica para ejercer.

Fitri operaba su propio centro estético, denominado “Arauana Beauty Aesthetic Clinic”, donde atraía a decenas de clientes utilizando su imagen pública y ofreciendo promociones y grandes descuentos en procedimientos complejos.

Según la información de RadarOnline, la exreina de belleza no se limitaba a tratamientos sencillos; realizaba cirugías invasivas de alto riesgo, como estiramientos faciales (facelifts), levantamiento de cejas y reconstrucciones labiales.

Entérese: Murió Jordan James Parke, el ‘Rey de los labios’ que gastó miles para parecerse a Kim Kardashian