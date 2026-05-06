Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Más de 15 víctimas desfiguradas: arrestan a exreina de belleza que fingía ser cirujana plástica

El caso salió a la luz tras la denuncia de una paciente que sufrió desfiguración permanente, con cicatrices en las cejas y el cuero cabelludo que impiden el crecimiento del cabello.

  • Jenny Rahmadi Fitri, ex finalista de Puteri Indonesia 2024, investigada por ejercer como falsa cirujana estética durante más de cinco años. Foto: archivo EL COLOMBIANO / redes sociales Jenny Rahmadi Fitri
    Jenny Rahmadi Fitri, ex finalista de Puteri Indonesia 2024, investigada por ejercer como falsa cirujana estética durante más de cinco años. Foto: archivo EL COLOMBIANO / redes sociales Jenny Rahmadi Fitri
  • Jenny Rahmadi Fitri durante su participación en el certamen Puteri Indonesia 2024. Foto: instagram
    Jenny Rahmadi Fitri durante su participación en el certamen Puteri Indonesia 2024. Foto: instagram
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
bookmark

Una impactante investigación ha puesto al descubierto la doble vida de la exreina de belleza Jenny Rahmadi Fitri, una reconocida finalista del certamen Puteri Indonesia 2024 por la región de Riau. La modelo fue arrestada recientemente tras confirmarse que, durante más de cinco años, se hizo pasar por una cirujana especialista en estética sin poseer ningún título ni licencia médica para ejercer.

Fitri operaba su propio centro estético, denominado “Arauana Beauty Aesthetic Clinic”, donde atraía a decenas de clientes utilizando su imagen pública y ofreciendo promociones y grandes descuentos en procedimientos complejos.

Según la información de RadarOnline, la exreina de belleza no se limitaba a tratamientos sencillos; realizaba cirugías invasivas de alto riesgo, como estiramientos faciales (facelifts), levantamiento de cejas y reconstrucciones labiales.

Entérese: Murió Jordan James Parke, el ‘Rey de los labios’ que gastó miles para parecerse a Kim Kardashian

Jenny Rahmadi Fitri durante su participación en el certamen Puteri Indonesia 2024. Foto: instagram
Jenny Rahmadi Fitri durante su participación en el certamen Puteri Indonesia 2024. Foto: instagram

El caso salió a la luz gracias a la denuncia de una paciente que sufrió consecuencias catastróficas tras un procedimiento, en lugar de los resultados estéticos prometidos, la víctima presentó hemorragias severas, infecciones profundas y heridas con pus que la obligaron a someterse a cirugías de emergencia en centros hospitalarios de Batam, Indonesia.

Las secuelas para esta mujer han sido calificadas como desfiguración permanente, los informes indican que sufre de cicatrices extensas en las cejas y marcas en el cuero cabelludo que han impedido definitivamente el crecimiento de su cabello.

La policía regional de Riau, liderada por el director de investigaciones Ade Kuncoro e indagado por el medio internacional estadounidense, ha identificado hasta el momento a por lo menos 15 víctimas, los testimonios son desgarradores, una paciente relató haber pasado por dos cirugías de labios fallidas que le causaron daños físicos permanentes y un severo trauma psicológico debido a la alteración drástica de su rostro.

Muchas de las afectadas han sido diagnosticadas con discapacidades permanentes sin posibilidad de recuperación, como consecuencia directa de estos crímenes y su posterior detención, Jenny Rahmadi Fitri fue despojada de su banda y su corona de Miss Puteri Indonesia Riau 2024.

Siga leyendo: ¿Qué es el looksmaxxing? Conozca la nueva tendencia de belleza impulsada por los hombres

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es la exreina de belleza arrestada por fingir ser cirujana plástica?
Se trata de Jenny Rahmadi Fitri, finalista del certamen Puteri Indonesia 2024, acusada de ejercer ilegalmente como cirujana estética.
¿Cuántas víctimas dejó la falsa cirujana plástica en Indonesia?
Las autoridades han identificado al menos 15 víctimas que sufrieron complicaciones graves y, en varios casos, desfiguración permanente.
¿Dónde operaba la falsa cirujana estética en Indonesia?
Operaba una clínica llamada “Arauana Beauty Aesthetic Clinic”, donde ofrecía procedimientos estéticos sin regulación médica.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos