“No pueden adelantar contactos con estructuras terroristas”: la advertencia de De la Espriella a alcaldes y gobernadores

El presidente Abelardo de la Espriella lanzó ayer una fuerte advertencia al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, y aseguró que ningún mandatario regional podrá realizar negociaciones o contactos clandestinos con estructuras terroristas. El pronunciamiento se produjo durante la cumbre de gobernadores en Mompox, Bolívar, en medio de la ofensiva militar del Gobierno contra grupos armados ilegales, como lo demostró con la caída de alias Bendito Menor, su pareja y dos escoltas, y de las diferencias entre el Ejecutivo y Escobar por la política de seguridad. ”Ningún gobernador ni ningún alcalde puede adelantar por su cuenta negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos con estructuras terroristas. Me encargaré de que aquel que atraviese esa línea responda ante la justicia”, afirmó De la Espriella. El gobernador de Nariño, crítico de la estrategia del Gobierno, había cuestionado los bombardeos y llamado a evitar que el país pasara de la “paz total” a una “guerra total”. También advirtió que no permitiría que su departamento se “llene en sangre”. Lea también: Así va De la Espriella con el desmonte de la paz total, ¿qué mesas de negociación le faltan por cerrar? Ante esas declaraciones, De la Espriella respondió directamente: “Quiero ser muy claro y quiero ser especialmente claro con usted, señor gobernador de Nariño. Está advertido”. Esas fuertes palabras van en la misma vía a lo firmado ayer por el mandatario De la Espriella, que sigue desmontando la “paz total” del gobierno Petro y por eso este viernes el jefe de Estado emitió nuevas resoluciones que ponen fin a dos procesos de diálogo: uno con el frente Comuneros del Sur y otro con las estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá. Las decisiones quedaron formalizadas en dos resoluciones (365 de 2026 y 369 de 2026). Y estos documentos, a su vez, derogan las anteriores resoluciones de 2023 y 2024 que permitían las mesas de negociaciones con esos grupos armados. Lo anterior hace parte de varios cambios que el Ejecutivo viene introduciendo a los mecanismos de negociación de la “paz total”. El presidente De la Espriella ha reiterado en varias ocasiones que “se acabaron las mesas sin resultados”.

El ‘tarimazo’ en la Alpujarra

El espacio sociojurídico arrancó a mediados de 2023 con 17 cabecillas de bandas criminales del Valle de Aburrá sentados en la mesa. Desde el inicio fue polémico porque los que negociaban no estaban en la calle, sino en la cárcel, y aun así se les señalaba de seguir dando órdenes puertas adentro. Fueron varias las alertas sobre ese espacio de negociación; por ejemplo, expertos de la Fundación Ideas para la Paz señalaron que esos diálogos avanzaron “sin marco jurídico para el sometimiento colectivo y sin una agenda de negociación pública”. Lea también: Gobierno le pone fin a los diálogos con bandas de Medellín y Comuneros del Sur: sigue el desmonte de la ‘paz total’ Lo que siguió fue el “tarimazo”. Los cabecillas salieron de prisión para subirse a una tarima en La Alpujarra, junto al entonces presidente Gustavo Petro, quien compartió escenario con alias ‘Douglas’, ‘Tom’, ‘Carlos Pesebre’ y ‘Vallejo’. El alcalde Federico Gutiérrez lo calificó como un “insulto”: para él y para otros sectores, el acto solo terminó dándoles vitrina y legitimidad a los criminales. Y es que por ese hecho ya está siendo investigada por la Corte Suprema la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta, quien habría estado detrás del evento, por presuntamente extralimitarse en sus funciones al gestionar los permisos y traslados de los reclusos. En marzo, la mesa de ‘Paz Urbana’ volvió a estar en el centro de la discusión cuando la Fiscalía suspendió temporalmente las órdenes de captura de 23 cabecillas para que pudieran participar del diálogo. La suspensión duró poco: días después, revocaron el beneficio a 16 de ellos. Un mes después fue que empezaron a circular videos de que en la cárcel de Itagüí se habría montado una fiesta para los cabecillas presos: música en vivo del cantante Nelson Velásquez, licor y banquete incluidos. Siga leyendo: De la Espriella dio por terminadas las negociaciones con grupos armados y anunció megacárceles Entre las estructuras que se sentaron a negociar estaban ‘La Oficina’ —la banda más grande de la zona y articuladora de otras organizaciones—, ‘Los Chatas’, fuertes en Bello, y también ‘El Mesa’ y ‘Los Triana’, junto con otras bandas repartidas por el Valle de Aburrá. Con el cambio de gobierno, casi durante la posesión presidencial, De la Espriella ordenó el traslado de 117 presos a cárceles de máxima seguridad, entre ellos los integrantes de la mesa de paz de la cárcel La Paz, de Itagüí. Entre los trasladados estuvieron alias ‘Carlos Pesebre’ y ‘Douglas’, quienes fueron llevados a La Picota. “En la era del Tigre habrá mano de hierro para todos los bandidos”, advirtió el mandatario. Y, desde entonces, entre los principales temores de quienes conviven en zonas controladas por esos grupos armados están un eventual incremento de los homicidios, retaliaciones y ajustes de cuentas entre las estructuras criminales que hicieron parte de la mesa, según conoció este medio. Amplíe la noticia: Capturan en España a uno de los jefes de El Mesa, la banda que genera terror en Antioquia: lo señalan de masacrar a 7 personas

La paz con Comuneros del Sur

Por otro lado, el proceso con Comuneros del Sur —la disidencia que se apartó del ELN alegando una genuina intención de paz— fue uno de los pocos que, durante el cuatrienio pasado, mostró algún guiño de avance. El grupo llegó a entregar una tonelada de material de guerra y estuvo cerca de instalarse en la Zona de Ubicación Temporal en Nariño, aunque eso no se concretó. Sin embargo, en junio, las negociaciones se congelaron luego de que ese grupo armado atacara la Clínica Fátima de Pasto donde se encontraba custodiado Luis Alberto Villota Rodríguez, alias Tito, para extraerlo por la fuerza. Ante el anuncio del Presidente de ponerle fin a todos los procesos de paz, el gobernador de Nariño Luis Alfonso Escobar, ya había planteado públicamente la necesidad de discutir con el Gobierno el cierre de las mesas con grupos que tenían incidencia en ese departamento. “Colombia necesita una política de seguridad firme, pero también capaz de reconocer que el conflicto no se comporta igual en todas las regiones. Los avances alcanzados en seguridad y paz deben ser considerados en las decisiones que vienen para nuestro departamento”, escribió Escobar el jueves en su X hablando de una reducción de la violencia en su departamento. Le puede interesar: “Los Pepes”, primer grupo criminal que busca sometimiento con el gobierno De la Espriella Al frente de los Comuneros del Sur está alias HH, sobre quien De la Espriella ya ordenó una extradición, que se haría efectiva en el momento de su captura. Estos dos procesos de paz se suman a los que llegaron a su fin el 29 de agosto, cuando el Ejecutivo cerró los diálogos con las disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá, con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). Precisamente uno de los cabecillas de este último grupo, alias Bendito Menor, fue abatido este viernes. Por ahora no hay claridad sobre qué pasará con las conversaciones con el Clan del Golfo, aunque el Gobierno hizo un duro operativo contra cabecillas de esa organización hace unos días. Preguntas y respuestas