“No pueden adelantar contactos con estructuras terroristas”: la advertencia de De la Espriella a alcaldes y gobernadores

El presidente Abelardo de la Espriella lanzó ayer una fuerte advertencia al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, y aseguró que ningún mandatario regional podrá realizar negociaciones o contactos clandestinos con estructuras terroristas.
El pronunciamiento se produjo durante la cumbre de gobernadores en Mompox, Bolívar, en medio de la ofensiva militar del Gobierno contra grupos armados ilegales, como lo demostró con la caída de alias Bendito Menor, su pareja y dos escoltas, y de las diferencias entre el Ejecutivo y Escobar por la política de seguridad.
”Ningún gobernador ni ningún alcalde puede adelantar por su cuenta negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos con estructuras terroristas. Me encargaré de que aquel que atraviese esa línea responda ante la justicia”, afirmó De la Espriella.
El gobernador de Nariño, crítico de la estrategia del Gobierno, había cuestionado los bombardeos y llamado a evitar que el país pasara de la “paz total” a una “guerra total”. También advirtió que no permitiría que su departamento se “llene en sangre”.
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Ante esas declaraciones, De la Espriella respondió directamente: “Quiero ser muy claro y quiero ser especialmente claro con usted, señor gobernador de Nariño. Está advertido”.
Esas fuertes palabras van en la misma vía a lo firmado ayer por el mandatario De la Espriella, que sigue desmontando la “paz total” del gobierno Petro y por eso este viernes el jefe de Estado emitió nuevas resoluciones que ponen fin a dos procesos de diálogo: uno con el frente Comuneros del Sur y otro con las estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá.
Las decisiones quedaron formalizadas en dos resoluciones (365 de 2026 y 369 de 2026). Y estos documentos, a su vez, derogan las anteriores resoluciones de 2023 y 2024 que permitían las mesas de negociaciones con esos grupos armados.
Lo anterior hace parte de varios cambios que el Ejecutivo viene introduciendo a los mecanismos de negociación de la “paz total”. El presidente De la Espriella ha reiterado en varias ocasiones que “se acabaron las mesas sin resultados”.