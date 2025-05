U. Nacional activó rutas por tres denuncias de violencia de género durante estadía de la minga indígena, una de ellas por presunto abuso sexual

La Universidad Nacional confirmó que recibió tres denuncias por presuntos casos de violencia de género ocurridos durante la estadía de cientos de indígenas que participaron en las marchas del 1.º de mayo, con motivo del Día del Trabajo.

Uno de los casos, según informó la institución, estaría relacionado con un presunto abuso sexual contra una joven, quien días antes había entregado su testimonio al medio universitario La Avispa.

En su relato, la joven cuenta que conoció al agresor el 29 de abril en la Plaza Ché de la universidad, en un ambiente de compañerismo donde compartía tanto con sus amigos como con integrantes de la minga indígena. Según afirmó, entre ellos estaba el hombre que, horas después, habría abusado de la confianza generada durante la jornada para accederla sexualmente.

La joven narró que el agresor le pidió que lo acompañara al parqueadero del edificio de Medicina con el pretexto de recoger un encargo. En el trayecto, dijo, el hombre la arrinconó contra un muro junto a la Facultad de Medicina y la obligó a practicarle sexo oral.

“Ni siquiera alcanzamos a llegar a Medicina, cuando, bruscamente, me arrinconó contra el muro de Farmacia, donde me obligó a practicarle sexo oral. Luego, al ver mi resistencia, se detuvo y regresamos a la Plaza Ché. Allí, muy asustada y entre lágrimas, les conté lo sucedido a mis amistades”, relató.

Tras lo ocurrido, la joven abandonó el campus y, aconsejada por su círculo cercano, interpuso la denuncia correspondiente ante las autoridades y también comunicó los hechos a representantes de la guardia indígena. Sin embargo, hasta el momento, no ha recibido información sobre el avance del caso.

La Universidad Nacional anunció que activó sus rutas de atención para brindar acompañamiento a las víctimas y reiteró su compromiso con la protección de los derechos humanos dentro de sus instalaciones.

“En mi vulnerable posición, no quise conocer detalles del proceso más allá de eso, desde ese momento me alejé completamente de la universidad (...). He preferido hacer esta alerta desde el anonimato, pero con el deseo de que nunca más nadie más viva algo así en los espacios de juntanza en la universidad”, precisó la posible víctima.

Frente a este hecho, la universidad confirmó que el caso ya está en poder de las autoridades competentes. “Dicho caso, sobre el cual ya tienen conocimiento las autoridades respectivas, involucra a un integrante de la minga indígena”, señaló la profesora Carolina Jiménez, vicerrectora de la Sede Bogotá.

Al respecto, el rector Leolpoldo Múnera subrayó que “haremos no solo el seguimiento, sino también el acompañamiento con la Defensoría del Pueblo, e incluso el acompañamiento judicial”.