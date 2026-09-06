Guía completa del Museo de los Óscar en Los Ángeles: precios, horarios y lo que no te puedes perder

Si el letrero de Hollywood tiene 103 años, ¿cómo se explica que el Museo de la Academia, el que guarda la historia del cine norteamericano, solo lleve 5 años desde su inauguración en 2021?
La pregunta tiene varias respuestas. La primera es que el letrero de Hollywood no nació para exaltar el cine sino como una estrategia de marketing inmobiliario, tardó muchos años en ser un símbolo del séptimo arte en Estados Unidos. Y otro punto importante es que la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood sí había pensado en su propio museo desde 1929 -dos años después de su fundación-, pero entonces no se dio y hubo otro intento fallido en 1960.
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A pesar de todo la Academia seguía recopilando material para unir toda su razón de ser, su historia y su proceso para compartirlo con el mundo en un museo. Fueron 10 años de trabajo antes de abrir las puertas, porque hasta la pandemia en 2020 retrasó un año más la apertura y fue así como a finales de 2021 nació por fin The Academy Museum (El Museo de la Academia), el museo más grande del mundo dedicado al cine.
EL COLOMBIANO, con su revista cultural GENERACIÓN, tuvo la oportunidad de recorrerlo virtualmente en abril de 2021 y conocer todos esos miles de objetos representativos que no solo abarcan la historia de la cinematografía en Estados Unidos sino que incluía a otros países y cineastas internacionales. Al sumarlo todo, en ese momento tenían más de 12.5 millones de fotografías, 250.000 películas y videos, 90.000 guiones, 66.500 carteles y 138.000 piezas de producción artística.
Cinco años después de ese primer recorrido virtual, en 2026, pudimos estar físicamente en este lugar ubicado en el vecindario Miracle Mile de Los Ángeles, Estados Unidos. Un lugar de 27.870 metros cuadrados repartidos en siete pisos que albergan espacios de exposición, para eventos especiales, un estudio de conservación, salas para ver películas, una cafetería y una tienda. Las exposiciones están repartidas entre el segundo y cuarto piso.