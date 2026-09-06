Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

¡Qué susto! Bus se quedó sin frenos y chocó contra un poste en Manrique

Según información preliminar el accidente no dejó personas lesionadas de gravedad. Los daños fueron materiales.

  • No se reportaron lesionados de gravedad tras el siniestro. Foto Tomada de Redes Sociales.
    No se reportaron lesionados de gravedad tras el siniestro. Foto Tomada de Redes Sociales.
El Colombiano
El Colombiano
hace 42 minutos
bookmark

Un bus que descendía por una pendiente en la Comuna 3, Manrique, terminó colisionando contra un poste luego de al parecer, presentar fallas mecánicas.

Le puede interesar: Indentificaron al taxista que pasó por encima de recolector de basura de Emvarias

Según reportes preliminares, el accidente no dejó heridos de gravedad, sino daños materiales, principalmente en el vehículo. Al parecer, el hecho se presentó debido a una falla mecánica en el automotor, que al parecer se habría quedado sin frenos, aunque está hipótesis no ha sido confirmada por las autoridades competentes.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, el conductor del bus habría tenido dificultades para frenar el vehículo durante el descenso. En medio del recorrido y de la angustia por no poder frenar, el vehículo terminó impactando contra un poste. Sólo así pudo detenerse y evitar una tragedia mayor.

Hasta el lugar se desplazaron organismo de tránsito y emergencias para atender el siniestro. Por ahora, las autoridades continúan con la revisión del caso para establecer realmente qué ocurrió con el vehículo y confirmar las causas que llevaron a que terminara impactando contra el poste en esta zona de la ciudad.

Para saber más: En 10 años, Medellín apenas aumentó su espacio público en 0,7 metros por habitante

Según cifras de la Secretaria de Movilidad, hasta la noche del pasado jueves 3 de septiembre, la ciudad sumaba 203 personas fallecidas por accidentes de tránsito en lo que va del año. Una cifra mayor a la del año pasado, cuando a esta fecha se había registrado 187 personas fallecidas.

La mayoría de las víctimas son motociclistas. Sólo este año han muerto 115 personas que se movilizaban en este medio de transporte. Les siguen los peatones, que están año ya alcanzan las 79 víctimas. Los hombres representan el 75 % de las víctimas fatales, mientras que las mujeres representan el 25 %.

El bus que descendía por una pendiente en el barrio Manrique terminó chocando contra un poste después de que el conductor, al parecer, tuviera dificultades para detenerlo. Los reportes preliminares apuntan a una posible falla mecánica.
¿Hubo personas heridas en el accidente del bus en Manrique?
Según los reportes preliminares, no hubo heridos de gravedad. El accidente dejó principalmente daños materiales en el vehículo, aunque las autoridades continúan investigando las circunstancias del siniestro.
¿Cuántas personas han muerto en accidentes de tránsito en Medellín este año?
Hasta la noche del 3 de septiembre, Medellín registraba 203 personas fallecidas en accidentes de tránsito durante el año, según cifras de la Secretaría de Movilidad. Para la misma fecha del año anterior se habían registrado 187 víctimas fatales.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos