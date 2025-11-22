Video | Volqueta se quedó sin frenos y chocó a varios carros cerca al Éxito de Robledo: hay al menos 6 heridos

Durante la tarde de este sábado 22 de noviembre se registró un aparatoso accidente en el que al parecer una volqueta doble toque de color amarillo se quedó presuntamente sin frenos, ocasionando una fuerte colisión en la que se vieron 12 vehículos afectados, entre ellos dos buses.

A través de varios videos, el hecho ocurrido precisamente en la carrera 80 con calle 65, cerca al Éxito de Robledo, los ciudadanos evidenciaron el accidente que según el reporte preliminar de las autoridades dejó un total de seis personas heridas, tres de ellas de gravedad, por lo que fueron trasladados al hospital.