Estos son los 15 nombres que mencionó Ferrer en sus acusaciones contra Alcocer por presuntos negocios ilegales

La exconsejera presidencial Eva Ferrer hizo una serie de señalamientos en contra de la exprimera dama de la Nación, Verónica Alcocer. En esas acusaciones mencionó algunos nombres de presuntos testaferros, cómplices e intermediarios internacionales.

En conversación con la revista Semana, la española Ferrer señaló a Alcocer de estar relacionada con una supuesta red de tráfico de armas internacional, hacer parte de vuelos clandestinos para transportar droga e ingresar dinero desde Venezuela, lavado de activos, y venta de cargos públicos.

Dentro de dichas declaraciones, la exasesora de Alcocer mencionó al menos 15 personas que tendrían diferentes roles en el círculo de influencia que impuso Verónica Alcocer en su estadía en la Casa de Nariño.

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Comenzando con el manejo financiero de Alcocer, una de las mencionadas es Carolina Plata, amiga cercana desde la época de la Alcaldía de Bogotá y asistente personal de Verónica. Ferrer la señaló como la principal testaferro y administradora de confianza de la exprimera dama.

Plata, según Ferrer, sería la encargada de gestionar con confidencialidad los viajes en avión oficial hacia Venezuela, además de administrar las casas privadas del palacio presidencial y controlar las bolsas o “sacas” de dinero en efectivo que allí ingresaban.

Otro nombre es el de Danilo Romero, esposo de Plata y allegado al entorno de Alcocer desde la Alcaldía de Bogotá, señalado por la española como testaferro de la ex primera dama.

Romero supuestamente era el encargado de revisar y llevar la contabilidad de los gastos personales de Alcocer. Según las acusaciones de Ferrer, en 2024 asistió a la Casa de Nariño para presentar cuentas que sumaban más de 1,5 millones de dólares en gastos privados en un periodo de año y medio.

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En sus acusaciones, Ferrer salpicó a la capitana Daniela Lozano, exjefa del esquema de escoltas de Verónica Alcocer. Al haber sido quien manejaba su seguridad y haber presenciado diariamente sus movimientos, viajes y reuniones, sería considerada una testigo y cómplice clave que posteriormente fue ubicada en la Embajada de Colombia en Catar.

Con los señalamientos de la exconsejera presidencial nuevamente entra en la polémica el círculo catalán cercano a Petro. Uno de los mencionados es el asesor político y empresarial Manel Grau, quien fue definido como “chaquetero” y el principal “conseguidor” de fondos para la campaña presidencial.

Grau cobraba 50.000 euros por cada reunión que le organizaba a Alcocer con inversionistas y financiaba a operación de “bodegas digitales” con recursos propios e italianos.

También aparece Xavier Vendrell, quien era el encargado de coordinar la estrategia política de campaña y comisionado por Alcocer para negociar la vinculación de Eva Ferrer en España. Era quien promovía la injerencia en entidades estatales como Ecopetrol junto a Manel Grau y Andrés Gamero.

Respecto a los operadores políticos, Ferrer mencionó a Mario Fernández Alcocer, primo hermano de Verónica y considerado, según los señalamientos, como la “cabeza pensante” del grupo político de la ex primera dama.

Para el exsenador Fernández se habrían traído 2,5 millones de dólares en efectivo desde Venezuela con el fin de financiar su campaña política. Presuntamente también lideró la cooptación burocrática de entidades públicas como el ICBF, ProColombia, la UNGRD y el Dapre.

Agmeth Escaf, congresista y cercano colaborador personal de Alcocer en la región Caribe también fue mencionado por Ferrer, quien dijo que él participó en la distribución de cuotas en entidades públicas como el ICBF y ProColombia, además de que sostuvo fuertes enfrentamientos con Verónica por disputas de dinero e impulsó la narrativa interna para proyectar el poder de la exprimera dama.