Director de Aerocivil habilitó contratos en domingos y festivos en medio de denuncias por presuntas irregularidades

Mientras la Aeronáutica Civil enfrenta cuestionamientos por presuntas irregularidades en millonarios procesos de contratación, el director encargado de la entidad, Luis Alfonso Martínez Chimenty, expidió una resolución que habilita varios sábados, domingos y festivos para adelantar, aprobar y firmar contratos estatales.
La decisión quedó consignada en la Resolución 02006, firmada nueve días antes de que un equipo especial de la Contraloría realizara una inspección en las oficinas de la Aerocivil, en medio de investigaciones y denuncias relacionadas con procesos contractuales de alto valor.
Según la resolución, revelada por El Tiempo, la medida busca garantizar el desarrollo de los trámites contractuales debido a que los procesos se realizan mediante la plataforma SECOP II, que opera en tiempo real.
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