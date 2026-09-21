Así se mueve antesala de la participación de José Manuel Restrepo en Asamblea General de la ONU

El vicepresidente José Manuel Restrepo tendrá una agenda movida este lunes con representantes de diferentes organizaciones internacionales. Desde este domingo está en Nueva York para asistir a la sesión 81 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Este evento se desarrollará del 22 al 29 de septiembre y abordará espacios para tratar temas como el aumento del nivel del mar, la prevención y respuesta ante pandemias, la eliminación de las armas nucleares, entre otros asuntos de interés global. Lo usual es que asistan los jefes de Estado. Pero, como el presidente Abelardo de la Espriella prometió en campaña que no saldría del país en cuatro años, Restrepo lo representará y encabezará la delegación. Le puede interesar: En el asiento del medio y en clase económica: así viajó el vicepresidente a la Asamblea de la ONU La participación de Colombia tendrá como ejes la representación política del Gobierno, las relaciones diplomáticas, la seguridad, la lucha contra el narcotráfico y la búsqueda de inversión y cooperación internacional.

Cumbres empresariales y bilaterales: La maratónica jornada en Nueva York

El vicepresidente empezará la agenda de este lunes con una reunión con la Americas Society/Council of the Americas, un tanque de pensamiento y foro empresarial que se enfoca en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Según informó su equipo, allí presentará la agenda económica del país ante inversionistas y líderes del hemisferio. Luego atenderá a los medios de comunicación después de las 9:00 a.m., hora local (una hora más que en Colombia). Le puede interesar: José Manuel Restrepo representará a Colombia ante la ONU: ¿qué temas llevará el Gobierno a Nueva York? Posteriormente, asistirá al foro internacional Concordia, de cooperación público privada. Allí abordará temas de las cadenas de suministro de minerales críticos (litio, cobre, tierras raras), un tema donde el Gobierno busca posicionar al país como actor estratégico en la región. Sin haber terminado la mañana, Restrepo tendrá su primera reunión bilateral de la agenda diplomática de la semana. Será con el presidente Luis Abinader, de la República Dominicana, con el propósito de “fortalecer la relación bilateral y la cooperación entre ambos países del Caribe/América Latina”.

Diálogos sobre tecnología, seguridad con EE. UU. e inversión privada

Ya en la tarde, a las 3, el vicepresidente asistirá a un “Diálogo Presidencial sobre Inteligencia Artificial” en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para “posicionar a Colombia en la conversación regional sobre tecnología y desarrollo”. A las 5, Restrepo se reunirá con Kristi Noem, enviada especial de Estados Unidos para el Escudo de las Américas. Se trata de una alianza enfocada en temas de seguridad que la administración de Donald Trump ha promovido entre gobiernos afines a su agenda en América Latina. Justo la semana pasada, Noem se reunió en Washington D.C. con la embajadora de Colombia ante Estados Unidos, María Consuelo Araújo, quien al día siguiente visitó a Trump en la Casa Blanca para presentarle sus credenciales. Finalmente, Restrepo acudirá a una mesa redonda con el Consejo de Negocios para el Entendimiento Internacional (BCIU), una organización empresarial que conecta gobiernos con el sector privado estadounidense. Es, según su equipo, “otra oportunidad para promover a Colombia como destino de inversión ante empresarios de Estados Unidos”.

El giro diplomático del gobierno De la Espriella frente a Naciones Unidas

El vicepresidente asiste a esta cita internacional después de que De la Espriella dijera en campaña que sacaría a Colombia de Naciones Unidas. Ahora, sin embargo, el discurso desde el Gobierno apunta en otra dirección. Durante su intervención ante el Congreso, el canciller Omar Bula sostuvo que Colombia seguirá participando activamente en las decisiones sobre paz y seguridad internacionales, en la negociación de resoluciones y en la construcción de consensos dentro del Consejo de Seguridad. De hecho, el Gobierno nombró al jurista Mauricio Gaona como embajador ante Naciones Unidas. “Se discutirán varios de los temas más trascendentales para Colombia y el futuro de la humanidad, incluyendo inteligencia artificial, tecnología cuántica, cambio climático, el conflicto en el Medio Oriente, la guerra en Ucrania y las misiones de paz en el mundo”, expresó Gaona con respecto a la Asamblea General. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas frecuentes