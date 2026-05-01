Al Alternativa Film Festival asistieron 10.000 personas

Tras nueve días de programación en Medellín se presentaron 36 películas del Sur Global. En cabeza de Natalia Reyes, presidenta del jurado, se premiaron siete categorías, entre ellas la película peruana Runa Simi , dirigida por Augusto Zegarra, recibió el Focus Award, el reconocimiento dedicado a América Latina y premiado con 20 mil dólares.

Con la entrega de sus galardones, cerró la segunda edición del Alternativa Film Festival , que por primera vez se realizó en Colombia con una asistencia superior a las diez mil personas.

La obra propone una mirada íntima sobre la preservación de la identidad quechua, y fue destacada por el jurado por dejar “una huella duradera” a través de “un retrato dulce y conmovedor de un protagonista que lucha por preservar su identidad”.

En total, el festival, impulsado por inDrive, entregó 120 mil dólares en premios distribuidos en siete categorías.

En largometrajes, se premió a Spotlight Award (Georgia), por su capacidad de visibilizar realidades invisibilizadas y generar conversación desde lo humano.

También Future Voice Award (Tailandia, Singapur), por su propuesta audaz que combina humor, absurdo y crítica social.

Alter Award (Irán, Catar, Chile), por su retrato de resistencia frente a desigualdades estructurales.

Nativa Award (Japón, Malasia, Alemania), por su historia de gran carga emocional construida desde la mirada de la infancia, y Focus Award (Perú).

En la categoría de cortometrajes latinoamericanos, los premiados fueron Blue Heart (Haití, Francia), destacado como “una prueba deslumbrante de un nuevo talento cinematográfico”. También Casa Chica, de Lau Charles (México), reconocido como “un pequeño milagro” por su precisión narrativa y sensibilidad.

El jurado también otorgó una mención honorífica a Present in the Big Events, de Pamela Andrea Martínez Barrera (Panamá, Venezuela), por su mirada sobre el impacto de los cambios globales en la vida cotidiana.

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La ceremonia de clausura se llevó a cabo en el Orquideorama del Jardín Botánico de Medellín, en una noche que reunió a realizadores, industria y público. Durante el cierre, con la presencia de Arsen Tomsky, fundador y CEO de inDrive, la directora del festival, Liza Surkova, anunció que la próxima edición del Alternativa Film Festival se realizará en África, llevando el proyecto a un nuevo territorio del Sur Global y ampliando su alcance internacional.

El festival anunció además “Alternativa Film Festival: Bogotá Edition, el eco del festival llega a la capital”, una iniciativa que llevará parte de la Selección Oficial 2026 a la capital del país.

Del 1 al 10 de mayo, la Cinemateca de Bogotá acogerá una programación de nueve películas provenientes del Sur Global, extendiendo la experiencia del festival a nuevos públicos y manteniendo activa la conversación más allá de Medellín.