Al menos 200 muertos en 24 horas en Pakistán por torrenciales lluvias

Las lluvias torrenciales que azotan el norte de Pakistán dejaron al menos 200 muertos en 24 horas, según el último balance de las autoridades el viernes, y un helicóptero de rescate se estrelló, causando cinco muertos más.

Pakistán, el quinto país más poblado del mundo, es uno de los más vulnerables a los efectos del cambio climático.

En los últimos años, sus 255 millones de habitantes han sufrido grandes inundaciones, desbordamientos de lagos glaciares y sequías, fenómenos que, según los científicos, se multiplicarán bajo la influencia del cambio climático.

En las últimas 24 horas, se registraron las lluvias torrenciales intensas en varios distritos de la provincia montañosa de Khyber-Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán, donde murieron 180 personas.

“Mi casa está en una colina, cerca de un arroyo. Hacia las dos o tres de la madrugada, mientras llovía a cántaros, oí un ruido enorme”, dijo a AFP Azizullah, un habitante del distrito de Buner, que contabiliza decenas de muertos y heridos.

“Salí rápidamente con mi esposa y mis dos hijos y, de inmediato, una avalancha de agua se precipitó y arrasó con todo a su paso, creí que iba a morir”, contó.

En Buner, “una docena de aldeas se han visto gravemente afectadas por los aguaceros”, indicaron las autoridades, que registran decenas de viviendas y varias escuelas y edificios públicos dañados.

En la aldea de Salarzai, en el distrito de Bajaur, más al oeste, las excavadoras sacaban el lodo que lo cubrió todo de golpe. Un helicóptero sobrevolaba lo que ahora parece el cauce de un río fangoso, donde antes había casas de adobe, arrasadas por el alud de barro.