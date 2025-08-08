Alcaldía de Bogotá está tras la pista de mujer armada que habría comenzado los disturbios en el Movistar Arena

La expectativa por el concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena de Bogotá se vio empañada por una serie de disturbios que ahora son objeto de investigación.
El foco principal de las autoridades es una mujer que fue grabada amenazando con un cuchillo a otros asistentes, según reveló el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero. En redes sociales la tachan como la culpable de todo.
En una entrevista con Blu Radio, Quintero confirmó que la prioridad es identificarla y judicializarla, ya que como muchas otras personas la han determinado como la que “comenzó” parte la batalla campal que se vivió en ese lugar. Para las autoridades representa un peligro para la sociedad.