Alerta por desplazamiento en Antioquia: 19 familias huyeron de Remedios y llegaron a Segovia

La violencia en zona rural de Remedios, en el Nordeste de Antioquia, obligó a decenas de personas a abandonar sus hogares y buscar refugio en municipios vecinos.
Segovia ya ha atendido a 19 familias, conformadas por 38 personas, entre ellas 10 menores de edad, que salieron de sectores rurales de Remedios ante el deterioro de las condiciones de seguridad.
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La cifra fue entregada por Diego Montoya, secretario de Gobierno de Segovia, quien explicó que la administración municipal viene recibiendo a familias desplazadas y activando diferentes mecanismos de atención para quienes llegan al territorio.
“Hay más inseguridad, y además se han reportado amenazas y homicidios que agravan la situación de orden público en ese territorio”, explicó el funcionario.