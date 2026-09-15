Alias Araña, protegido por la ‘Paz Total’ de Petro, fue imputado por 16 homicidios en Caquetá

La Fiscalía imputó nuevos delitos a Geovany Andrés Rojas, alias Araña, señalado como máximo cabecilla de las disidencias ‘Comandos de Frontera’, por su presunta responsabilidad en una serie de homicidios ocurridos en Caquetá entre 2020 y 2024.
Según la investigación, Araña habría ordenado 13 ataques armados que dejaron 16 personas muertas en municipios como Florencia, La Montañita, El Paujil, Belén de los Andaquíes, Solita, Curillo, San José del Fragua y Albania. Entre las víctimas están cuatro líderes sociales, cinco firmantes del Acuerdo de Paz y otras siete personas.
Rojas fue uno de los hombres vinculados a la política de Paz Total del expresidente Gustavo Petro. Incluso, en 2025, el Gobierno ordenó suspender temporalmente su extradición a Estados Unidos mientras cumpliera compromisos verificables dentro del proceso de paz. La medida la reactivó el presidente Abelardo de la Espriella.
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