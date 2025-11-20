Lo que se sabe de mexicano que fue asesinado con ocho tiros en plan orquestado por alias El Costeño en Medellín

Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o Chipi y David Acosta Díaz, fueron acusados formalmente por la Fiscalía como presuntos responsables del homicidio de un comerciante de productos tecnológicos de origen mexicano en hechos ocurridos en el sector de El Poblado, zona suroriental de Medellín.

Según la Fiscalía, el 30 de junio de 2024, la víctima, de 54 años, se encontraba en un establecimiento comercial cuando fue atacado ocho veces con un arma de fuego. Las investigaciones revelaron que un día antes del crimen, Arteaga Hernández y Acosta Díaz se habrían desplazado desde Bogotá hasta la capital antioqueña para coordinar las acciones previas a su asesinato.

Con las pruebas en su contra, los dos hombres deberán responder ante la justicia por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones, las dos conductas agravadas. Es importante mencionar que al homicidio de este comerciante están vinculadas más personas. La Fiscalía condenó a 25 años a Antonio Rafael Herrera Escobar y a 18 años a Jhon Fabio Prada Rico y Anthony Johan Tobar Ponceleón por estos hechos.

Alias El Costeño, está privado de la libertad por su posible participación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay. Este hombre, al parecer, fue quien coordinó el crimen y reclutó al menor de 15 años para asesinar Uribe Turbay en el barrio Modelia, el pasado 7 de junio.

Por su parte, Acosta Díaz se encuentra en la cárcel de Acacías, Meta, por otro proceso que se adelanta en su contra.