“Pare de mentir” y otras críticas de la oposición en réplica a alocución de Petro

Por su parte, el senador Meisel señaló que “el reto de la salud es un llamado urgente al Congreso a no aprobarle la reforma que plantea el Gobierno, que como se ha demostrado, agravaría la situación”, anotó. “Enfrentar la crisis financiera no significa destruir hospitales y profundizar su retraso. Todo lo contrario”.



La alocución presidencial emitida la noche de este martes terminó generando una fuerte oleada de críticas contra el presidente Gustavo Petro, debido a su intervención, sus frases, algunas sin terminar y una serie de afirmaciones que desataron desconcierto en redes sociales.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando el mandatario propuso trasladar la Estatua de la Libertad, de Nueva York, a Cartagena, y mencionó a Adolf Hitler.

Durante su intervención, Petro también tuvo un lapsus y no pudo recordar una palabra en medio del discurso donde hablaba de “San Juan de Dios” por salvar “a muchísimas bogotanas y bogotanos de la peste” y, al intentar decir “como lo pagan con...” se detuvo y dijo: “como se dice... ah, ya se me olvidó”, arrastrando las palabras.

Luego, Petro dijo entre risas que en algunos municipios del Magdalena Medio, cerca de Doradal, “tumbaron los bustos de Bolívar y pusieron un hipopótamo”.

“Por eso tanto muertos, si se pone a un hipopótamo en vez de Bolívar, pues entonces se adora a Pablo Escobar, que le pongan un monumento entonces”, dijo antes de asegurar que acelerará la reforma agraria en esa región.

En el Consejo de Ministros también se confundió al hablar de su cargo: “Yo me pasó el 80% de mi tienda... de mi tiempo... de la alcaldía... no tanto, de la presidencia... atendiendo los problemas de los conflictos de las mujeres, internos, no de afuera, eso es terrible, yo me canso”, afirmó.

Además, se volvió tendencia en la red social X el término “Borracho”, con el que muchos se preguntaron si el jefe de Estado no estaba en sus cinco sentidos.

