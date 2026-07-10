Aplazan hasta agosto la indagatoria a Álvaro Uribe por masacres en Antioquia: ¿por qué?

Para agosto quedó aplazada la indagatoria a la que fue citado el expresidente Álvaro Uribe Vélez en las investigaciones por las masacres de El Aro y La Granja, la conformación de un grupo armado en San Roque y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo fue aplazada hasta agosto. La diligencia, que inicialmente estaba programada para el 24 de julio, fue reprogramada para los días 18, 19 y 20 de agosto, luego de que la Fiscalía aceptara una solicitud presentada por la defensa del exmandatario. Lea también: Esto fue lo que ocurrió en La Granja y El Aro, los hechos por los que llamaron a indagatoria a Álvaro Uribe Cuando se conoció la primera citación, Uribe cuestionó la decisión a través de su cuenta en X, donde aseguró que la Fiscalía lo convocó “sin practicar las pruebas que ella decretó” y comparó el proceso con la investigación que en su momento adelantó la Corte Suprema de Justicia bajo la dirección del entonces magistrado César Reyes. Posteriormente, calificó la citación como un “atropello” y afirmó que el ente investigador busca una “revancha política” en su contra. Aunque los expedientes registran movimientos recientes, las investigaciones tienen un largo recorrido. Fueron abiertas y archivadas en el año 2000, pero regresaron a la Fiscalía en septiembre de 2020, tras la renuncia de Uribe al Senado, lo que hizo que la Corte Suprema perdiera competencia para continuar con los procesos. Actualmente, el expresidente enfrenta tres investigaciones relacionadas con hechos de violencia ocurridos en Antioquia durante la década de los noventa, además del homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Según se conoció, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema abrió formalmente una investigación por la presunta conformación de un grupo paramilitar en San Roque y por las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas cuando Uribe era gobernador de Antioquia.

El origen del caso: ¿Qué pasó en las masacres de La Granja y El Aro?

El homicidio de Jesús María Valle y los señalamientos contra Uribe

Posteriormente a esas desgracias, se produjo el asesinato del abogado Jesús María Valle, quien fue concejal de Ituango, diputado de Antioquia y presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos del departamento. El líder social había denunciado la connivencia de los paramilitares con agentes del Estado, lo que lo convirtió en objetivo militar de la mafia. El 27 de febrero de 1998, sicarios de la banda “la Terraza” que seguían órdenes de Diego Murillo Bejarano (“don Berna”), penetraran en su oficina, en el edificio Colón del centro de Medellín, simulando ser de la “Coordinadora Guerrilla”, según los testigos. Lea también: A tres días de elecciones, Fiscalía llama a indagatoria a Álvaro Uribe por masacres de El Aro y La Granja ocurridas hace 30 años Los delincuentes amarraron a los presentes y a Valle le dispararon dos veces con una pistola con silenciador. En una conversación con EL COLOMBIANO, el abogado y sobrino de Valle, Mauricio Alberto Herrera Valle, comentó que “a él lo mataron por decir la verdad. Divulgó lo que estaba pasando y en ese entonces hablar de paramilitarismo era tener una lápida pegada a la espalda”. Por las masacres de La Granja y El Aro, la justicia ha sentenciado a varios comandantes paramilitares, como Carlos Castaño y Salvatore Mancuso; también a empresarios que patrocinaron la incursión de los asesinos, como los hermanos Jaime y Francisco Angulo Osorio; y varios comandantes militares de la época han sido judicializados. En el marco de esos procesos, algunos paramilitares desmovilizados, entre ellos Mancuso, han señalado de presunta complicidad a Álvaro Uribe, quien en aquel entonces era el gobernador de Antioquia. Por esas sindicaciones, Uribe ya se presentó a la Fiscalía en 2023, para rendir una declaración voluntaria para desmentir los señalamientos de Mancuso en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Tres años después, el exjefe de Estado fue llamado a indagatoria por la justicia ordinaria, para que aclare su presunta relación con los hechos de Ituango y la muerte de Valle. Puede leer: Salvatore Mancuso dará su versión de las masacres de El Aro y La Granja ante la JEP “La señora fiscal, exintegrante de la JEP, donde hasta poco trabajó la señora de Iván Cepeda, que me llama a indagatoria, no ha recibido una sola declaración mía, de una vez me lleva al proceso para condenarme. Injusticia de clara presión política”, trinó Uribe en su momento, en respuesta a la notificación judicial. Preguntas y respuestas