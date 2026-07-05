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Exfiscal Alfonso Gómez Méndez explica por qué la Fiscalía archivó en el 2000 caso a Uribe por la masacre de El Aro

El exfiscal general Alfonso Gómez Méndez defendió la decisión que tomó la Fiscalía en el año 2000 de no abrir una investigación formal contra el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, por la masacre de El Aro.

  • FOTO: COLPRENSA
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Klarem Valoyes Gutiérrez
Klarem Valoyes Gutiérrez
hace 44 minutos
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Más de dos décadas después de que la Fiscalía decidiera abstenerse de investigar a Álvaro Uribe Vélez por la masacre de El Aro, el entonces fiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, salió a explicar las razones que llevaron a esa determinación, hoy nuevamente bajo la lupa tras el llamado a indagatoria contra el exmandatario.

En una entrevista concedida al diario EL TIEMPO, Gómez Méndez sostuvo que la decisión adoptada en el año 2000 obedeció exclusivamente a la valoración de las pruebas disponibles en ese momento, las cuales, según afirmó, no permitían iniciar una investigación formal.

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El exfiscal recordó que la Fiscalía analizaba entonces una eventual responsabilidad por omisión de Uribe, quien para la época de los hechos se desempeñaba como gobernador de Antioquia. Sin embargo, aseguró que el material probatorio no alcanzaba el umbral necesario para abrir un proceso penal.

Además, enfatizó que la decisión no fue producto de una actuación individual. Explicó que el auto inhibitorio fue firmado por el fiscal Luis Édgar Martínez con su autorización expresa, por lo que insistió en que se trató de una determinación institucional asumida bajo su responsabilidad.

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Gómez Méndez también reconstruyó el recorrido que tuvo el expediente durante los años siguientes. Señaló que el auto inhibitorio nunca fue apelado por la Procuraduría y permaneció vigente durante las administraciones de los fiscales generales Luis Camilo Osorio, Mario Iguarán y Viviane Morales, sin que fuera modificado.

De acuerdo con su versión, el caso solo cambió de rumbo durante la gestión de Eduardo Montealegre, cuando la Fiscalía revocó la decisión inicial. Aunque dijo no conocer con precisión qué motivó esa determinación, consideró que pudieron aparecer nuevos elementos de prueba derivados de los procesos de Justicia y Paz o de la denuncia presentada en 2011 por el entonces representante a la Cámara Iván Cepeda.

No obstante, el exfiscal destacó que, pese a la reapertura del expediente, durante el tiempo en que la Fiscalía recuperó la competencia para investigar a Uribe, tampoco se produjo una decisión definitiva sobre el fondo del caso.

Explicó que esa situación cambió en 2014, cuando Uribe fue elegido senador. Desde ese momento, la competencia pasó a la Corte Suprema de Justicia por el fuero constitucional del entonces congresista, instancia que conservó el expediente hasta su renuncia al Senado.

Gómez Méndez también se refirió al debate generado por la decisión de citar a indagatoria al expresidente en medio del ambiente preelectoral en el que Cepeda, ahora candidato presidencial, se perfilaba para ganar las elecciones y suceder a Gustavo Petro en el poder, una circunstancia que ha sido cuestionada por el propio Uribe y por algunos sectores políticos.

Aunque reconoció que existen opiniones según las cuales el momento elegido podía generar controversia, sostuvo que ese tipo de valoraciones corresponden exclusivamente a la autonomía de los fiscales encargados del proceso.

En ese sentido, expresó su respaldo a la fiscal Marcela Abadía, responsable de la decisión, a quien calificó como una jurista de amplia trayectoria y una profesional respetada dentro del ámbito académico y judicial.

Finalmente, recordó que la indagatoria constituye un mecanismo procesal que, además de servir como medio de prueba, garantiza el derecho de defensa del investigado. Según explicó, su intención al pronunciarse públicamente fue ofrecer contexto sobre las razones que llevaron a la Fiscalía a archivar el caso hace 26 años y explicar cómo la investigación evolucionó hasta llegar a la etapa procesal en la que se encuentra actualmente.

“La fiscal que la hizo (Marcela Abadía) es una persona a quien yo le tengo mucho respeto por su trayectoria, es una jurista, es profesora universitaria. La indagatoria es un medio de prueba, es un mecanismo de defensa, pero ya esas son discusiones al interior del proceso.

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