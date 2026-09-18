Amor y Amistad 2026 en Colombia: cuándo es y qué hacer en Medellín y Antioquia

Mañana se celebra el Día del Amor y la Amistad en Colombia. La fecha es una oportunidad para compartir en pareja o con amigos, con planes que van desde conciertos y actividades culturales en Medellín hasta escapadas a pueblos de Antioquia. A diferencia de otros países, donde San Valentín se celebra en febrero, Colombia reserva septiembre para esta fecha. La tradición se mantiene desde 1969, cuando se trasladó la celebración por razones comerciales y económicas. Este año, la celebración coincide con el último fin de semana de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, que cumple 20 años, además de una programación de música, teatro y actividades para quienes buscan salir de la rutina sin alejarse de la ciudad. Le puede interesar: Consejos para que sorprenda en Amor y Amistad

¿Por qué el Día del Amor y la Amistad se celebra en septiembre?

La celebración está relacionada con la tradición de San Valentín, que se conmemora el 14 de febrero. Sin embargo, en Colombia la fecha se trasladó a septiembre. En 1969, comerciantes del país promovieron el cambio de febrero a septiembre, debido a que el inicio del año escolar coincidía con una temporada de mayores gastos para las familias. El traslado fue con intención de aliviar esa presión económica y, al mismo tiempo, dinamizar el comercio en un mes que tenía menos celebraciones. El cambio permitió que en septiembre aumentara la actividad comercial en sectores como la gastronomía, la floricultura, la chocolatería y el entretenimiento. Con el tiempo, la fecha adquirió un sentido más amplio. Además de los regalos y las citas en pareja, el Día del Amor y la Amistad se convirtió en una ocasión para reunirse con amigos, familiares y compañeros de estudio o trabajo.

Planes para celebrar Amor y Amistad en Medellín y Antioquia

La programación de este sábado 19 y domingo 20 de septiembre incluye conciertos, karaoke, teatro, ferias y actividades culturales. Estas son algunas alternativas para organizar una salida, según el tipo de experiencia que prefiera:

1. Música retro y comedia musical en Tutucán, Rionegro

Para quienes disfrutan de los clásicos musicales, el Parque Comfama Rionegro, en Tutucán, tiene una programación inspirada en los años 60, 70 y 80. La agenda incluye karaoke, planchoteca, veladas culturales, un artista invitado y un desfile con premio a la mejor pinta retro. También está previsto el estreno de la comedia musical Pobre secretaria, una alternativa para compartir una tarde de música y entretenimiento. Las actividades se realizarán este sábado 19 y domingo 20 de septiembre. El ingreso al parque comienza desde $2.200, según la categoría de afiliación a Comfama.

2. Parrandesco en Comfama Amagá, una noche de música campesina

La música campesina y popular antioqueña será protagonista de Herencia sonora con Parrandesco, un encuentro que busca conectar generaciones a través de los sonidos y las tradiciones del territorio. La actividad se realizará este sábado 19 de septiembre, a las 7:00 p. m., en Comfama Amagá. La entrada es libre, con inscripción previa a través de la página oficial del evento.

3. Karaoke y fiesta en La Pascasia

Para quienes prefieren reunirse con amigos y cantar a todo pulmón, La Pascasia tendrá una noche de karaoke y fiesta con Tregua. La invitación del encuentro propone una salida para esos momentos en los que hace falta compartir música y diversión: «Cuando la terapia no es suficiente y toca salir con amigos a cantar A GRITO HERIDO». La cita será este sábado 19 de septiembre, de 9:00 p. m. a 2:00 a. m., en La Pascasia, en el centro de Medellín. El ingreso será con aporte voluntario.

4. Fiesta del Libro y la Cultura, un plan para compartir entre historias

Quienes prefieren un recorrido cultural pueden aprovechar el último fin de semana de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, que celebra sus 20 años con Corea del Sur como país invitado de honor. El evento se realiza del 11 al 20 de septiembre, bajo el concepto Travesía de la lectura, y reúne a más de 100 invitados. La programación incluye libros, charlas, talleres, cine, música y teatro. El domingo 20 será el último día de actividades, desde las 10:00 a. m., en el Jardín Botánico y la Zona Norte. La entrada es gratuita. La programación se puede consultar en el sitio web de la Fiesta del Libro y la Cultura.

5. Conciertos, teatro y música para el sábado 19 de septiembre

La agenda del sábado 19 de septiembre incluye varias opciones en Medellín. A las 7:00 p. m., el Planetario de Medellín tendrá Magical Tour Across the Universe, un show en domo con canciones de The Beatles, con una entrada de $57.000. A las 7:30 p. m., el Café del Pablo Tobón ofrecerá un homenaje a Julio Jaramillo y Alci Acosta, con entradas a $40.000.

A las 8:00 p. m., el Teatro Matacandelas presentará J’aime, una obra de teatro en homenaje al poeta nadaísta Jaime Jaramillo, con entradas desde $13.700. A esa misma hora, el Bolero Bar tendrá un homenaje a Felipe Pirela, con un ingreso de $35.000.

Pueblos cerca de Medellín para una escapada de Amor y Amistad

Si la idea es salir de la ciudad, Antioquia tiene destinos para convertir el sábado o el domingo en un paseo de un día o en una escapada de fin de semana. Los pueblos del Oriente, el Suroeste y el Occidente antioqueño ofrecen recorridos entre calles tradicionales, cafés, paisajes y gastronomía local.

1. Guatapé: zócalos y paseo junto al embalse

Sus fachadas coloridas, el malecón y los paisajes del embalse permiten organizar un recorrido entre caminatas, gastronomía y actividades alrededor del agua. También se puede visitar la Piedra del Peñol, en el municipio vecino. El trayecto desde Medellín toma cerca de dos horas. Lea más: El turismo aéreo en Guatapé, Antioquia, que está catalogado como una de las mejores experiencias del mundo, según Tripadvisor

2. Santa Fe de Antioquia: historia y clima cálido

Sus calles empedradas, iglesias, plazas y arquitectura colonial son parte de un recorrido tranquilo por el Occidente antioqueño. El paseo se puede complementar con una visita al Puente de Occidente y una parada para probar dulces tradicionales. Lea más: ¿Busca un plan cerca de Medellín? Conozca ocho pueblos para visitar, con rutas, costos y qué hacer en cada uno

3. El Retiro: cafés y caminatas

En el Oriente antioqueño, este municipio ofrece un plan más pausado, con cafés, restaurantes, tiendas locales y espacios para caminar. Es una alternativa para conversar y compartir sin necesidad de organizar una agenda extensa. Lea más: Camine conmigo: Travesía El Retiro–Fredonia, cuando caminar se vuelve medicina

4. Jardín: tradición cafetera y naturaleza

Sus balcones coloridos, el parque principal, los cafés y los senderos naturales hacen de Jardín una opción para quienes quieren pasar más tiempo fuera de Medellín. Está a unos 130 kilómetros de la ciudad, por lo que conviene salir temprano o quedarse una noche.

5. Jericó: cultura y arquitectura tradicional

Este municipio del Suroeste antioqueño reúne arquitectura tradicional, espacios culturales, miradores y paisajes cafeteros. Su oferta permite combinar caminatas por el pueblo con recorridos culturales. Por la distancia, es una alternativa para pasar el fin de semana. Lea más: Jericó y otros siete municipios colombianos fueron postulados a ‘Best tourism village 2026’ de ONU Turismo

6. El Carmen de Viboral: artesanías y cerámica

Para quienes prefieren un paseo cultural, este municipio del Oriente antioqueño ofrece talleres de cerámica, tiendas artesanales y recorridos por sus calles. Es una opción para conocer la tradición ceramista de la región y compartir una salida tranquila. Así que ya no hay excusa: en Medellín y Antioquia hay planes para todos los gustos. Solo falta escoger con quién y armar el parche. No se vaya sin leer: Medellín está entre las 20 mejores ciudades del mundo para comer, según ranking global de Time Out 2026 Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .