Amor y Amistad 2026 en Colombia: cuándo es y qué hacer en Medellín y Antioquia

Mañana se celebra el Día del Amor y la Amistad en Colombia. La fecha es una oportunidad para compartir en pareja o con amigos, con planes que van desde conciertos y actividades culturales en Medellín hasta escapadas a pueblos de Antioquia.
A diferencia de otros países, donde San Valentín se celebra en febrero, Colombia reserva septiembre para esta fecha. La tradición se mantiene desde 1969, cuando se trasladó la celebración por razones comerciales y económicas.
Este año, la celebración coincide con el último fin de semana de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, que cumple 20 años, además de una programación de música, teatro y actividades para quienes buscan salir de la rutina sin alejarse de la ciudad.
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