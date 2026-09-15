Operación Cazador y aspersión con drones son algunas de las propuestas de seguridad de Andrés Julián Rendón para el Gobierno nacional

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se reunió este martes 15 de septiembre en la Casa de Nariño con el ministro de Defensa, mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López; el secretario general de la Presidencia, Carlos Andrés Ríos Puerta, y la cúpula militar y policial, para presentar cuatro propuestas de seguridad dirigidas a enfrentar las estructuras criminales que operan en el departamento. El encuentro arrancó con un diagnóstico crudo sobre la situación de seguridad de Antioquia, donde los enfrentamientos entre grupos armados en distintas subregiones han dejado en medio del fuego cruzado a la población civil. Explicando esto, informó que “hoy 80 de cada 100 homicidios que toman lugar en Antioquia ocurren en la zona rural, por cuenta del accionar criminal de los grupos armados organizados. El crimen que toma lugar en los conglomerados urbanos es de otra dimensión, de otras características”. Solo este fin de semana, la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía de Segovia elevaron alertas por desplazamientos de familias en veredas del Nordeste antioqueño, a raíz de amenazas y restricciones impuestas por esos grupos. “Nosotros estábamos exhibiendo la problemática de inseguridad que tenemos. Es muy difícil pretender que en un mes largo que lleva este gobierno se pueda resolver el desastre que se tejió en materia de inseguridad en los últimos 4 años, en los que les dieron salvoconducto a los criminales para aterrorizar a los antioqueños y colombianos, para dejar enriquecer a los grupos armados organizados y para hacer tanto daño. No solo expusimos eso, sino que nos atrevimos a plantear soluciones”, señaló el gobernador al cierre del encuentro. Entérese: ¿Cómo recuperar la seguridad en Antioquia? El reto está en las regiones y su complejo orden público

Las cuatro propuestas

La primera es la Operación Cazador Antioquia (OCA), una estrategia que Rendón ya le había presentado al presidente Abelardo de la Espriella en uno de sus primeros encuentros regionales en el departamento. Consiste en conformar un grupo élite operativo, integrado por unidades del Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, para neutralizar a 18 cabecillas de alto valor de las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, el ELN y El Mesa. Entre los nombres que aparecen en ese cartel de los más buscados están alias Calarcá, Chiquito Malo y El Montañero. La estrategia ya tiene un primer resultado: la reciente captura de alias Chuzo, o Luis Daniel Terán Baldovino, integrante del Frente 4 de las disidencias de las Farc. La segunda propuesta es la aspersión aérea con drones en los cinco municipios con mayor concentración de cultivos de coca en Antioquia: Valdivia, Tarazá, Anorí, Cáceres e Ituango. La iniciativa contempla recursos de hasta 70.000 millones de pesos aportados por la Administración Departamental. Es una apuesta que no está exenta de cuestiones: un plan similar de aspersión aérea con glufosinato, que se iba a realizar en Putumayo como alternativa al glifosato, fue suspendido temporalmente por orden judicial, tras una tutela presentada por la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social, que alegaba una afectación al derecho a la salud, al acceso al agua y a un medioambiente sano. La tercera propuesta es la creación de cuatro centros de fusión, orientados a desarrollar acciones focalizadas y sostenidas contra las estructuras criminales en las subregiones Norte, Nordeste, Suroeste y Oriente. Estos centros funcionarían mediante “burbujas operacionales” conformadas por oficiales y expertos del Ejército, la Policía, la Fiscalía y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIF), combinando capacidades de inteligencia, investigación y operaciones especiales. La cuarta propuesta busca incrementar la presencia permanente de la Fuerza Pública en corregimientos críticos en materia de orden público, como Travesías, en Briceño; El Charcón de Liberia, en Anorí, y Puerto López, en El Bagre, así como en los ríos Cauca y Nechí, en el Bajo Cauca antioqueño, con el objetivo de combatir la minería ilegal mediante operaciones contundentes.

”La Fiscalía tiene que sacudirse”

Durante su intervención, Rendón hizo ahínco en su solicitud de recategorizar a El Mesa, que hoy figura administrativamente como un pequeño grupo delincuencial cuando, según el gobernador, ya opera como un grupo armado organizado con armas de largo alcance, lo que exigiría el despliegue de capacidades militares más robustas, y para esto sería necesario recategorizarlo como Grupo Armado Organizado (GAO). El mandatario también insistió en el rol que debe cumplir la Fiscalía dentro de los centros de fusión propuestos. “La fiscalía tiene que sacudirse, ayudarle a la fuerza pública a perseguir el crimen, el delito. Yo he presidido más de 100 consejos de seguridad en el departamento de Antioquia en lo que llevo de mandato, y puedo contar con los dedos de mis manos las veces en que ha asistido la Fiscalía General de la Nación”, afirmó. “La seguridad no se consolida y no se arrincona el crimen si no caminan de la mano una capacidad operativa de la fuerza pública y la capacidad de generar disuasión por parte de los operadores judiciales, principalmente por parte de la Fiscalía”, explicó su posición. Rendón también destacó la inversión departamental en seguridad: cerca de 700.000 millones de pesos a través del Fondo Territorial de Seguridad, destinados desde elementos básicos como botas y material de intendencia hasta equipos sofisticados como drones y sistemas antidrones. Los recursos recaudados a través de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que generaron gran debate cuando se anunció su implementación, se destinan directamente a financiar dicho fondo.

Lo que viene

Según el gobernador, las propuestas tendrán su primera reunión de implementación este viernes 18 de septiembre, en trabajo directo con el general Martínez, el equipo de gobierno departamental y los comandantes territoriales. Una segunda revisión, a cargo del ministro de Defensa y el secretario general de la Presidencia, está prevista para el lunes o martes de la próxima semana, con el fin de reorientar las capacidades existentes hacia las zonas con mayores problemas de seguridad en el departamento. Sobre el Escudo de las Américas, el sistema de seguridad que operará en Medellín, Rendón indicó que el proceso “va caminando bien”. El gobernador también deslizó una crítica de fondo sobre la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), entidad que, según dijo, no puede seguir “en manos de criminales que tendrían alianzas” con estructuras como las lideradas por alias Calarcá. Este llamado hizo referencia al caso de Wilmar Mejía, quien fue representante del expresidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia y quien ha sido señalado por compartir información confidencial con delegados de Calarcá. Mejía fue despedido de la UIAF el 25 de agosto por medio de un decreto del Ministerio de Hacienda. Ejercía en dicha entidad desde el 7 de abril de 2026 por orden de Petro. “Es un desastre muy grande lo que le toca corregir a este gobierno, pero por eso vinimos no solo a esbozar esa problemática, sino a ponernos en disposición de poder encararlo de la mejor manera, con articulación eficaz y oportuna”, concluyó Rendón. Lea más: Así se conectaron 2.100 cámaras de casas y negocios al ‘cerebro’ de seguridad de Antioquia Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas