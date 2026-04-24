Teléfonos y cuentas bancarias: Angie Rodríguez entregó pruebas en Fiscalía contra Carrillo por presunta extorsión

Angie Rodríguez amplió la denuncia que interpuso en la Fiscalía contra Juliana Guerrero, el director de la UNGRD Carlos Carrillo y un privado de la libertad.
Según reveló Caracol Radio, Rodríguez habría entregado los números de teléfono y las cuentas bancarias a las que le exigirían consignar la plata en un contexto de presunta extorsión.
La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), hoy directora del Fondo Adaptación, dijo en medios de comunicación esta semana que Carlos Carrillo la mandó espiar.
Incluso, dijo que alguien la grababa durante las reuniones. Y que, luego, un hombre que decía estar recluido en una cárcel le exigía altas sumas de plata para no hacer públicas las conversaciones.
Y es que las denuncias hechas esta semana por Rodríguez contra funcionarios del gobierno Petro pasaron al plano penal. Por eso, la Fiscalía citó a Rodríguez para que ampliara la denuncia radicada contra Carrillo y Guerrero.
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