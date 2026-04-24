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Petro respondió si tiene o no una relación sentimental con Juliana Guerrero

La gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, hizo una serie de declaraciones explosivas que dejaron varios interrogantes sobre el verdadero poder detrás del gobierno de Gustavo Petro.

  • ¿El presidente Gustavo Petro tiene una relación sentimental con Juliana Guerrero? FOTO: Colprensa - tomada de redes sociales
    ¿El presidente Gustavo Petro tiene una relación sentimental con Juliana Guerrero? FOTO: Colprensa - tomada de redes sociales
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 4 horas
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La otrora mano derecha del presidente Gustavo Petro, Angie Rodríguez, reveló una serie de movimientos que ocurren de puertas adentro de la Casa de Nariño. Sus declaraciones han generado más preguntas que respuestas y han causado incertidumbre sobre la situación del país de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

La exdirectora del Dapre y actual gerente del Fondo Adaptación reveló en entrevista a los medios de comunicación que teme por su vida. Aseguró que no cuenta con un esquema de seguridad y que detrás del poder habría una figura femenina, una joven de apenas 23 años con un proceso judicial en curso por el delito de falsedad en documento público y sin un cargo en el Gobierno: Juliana Guerrero.

“Juliana Guerrero es quien maneja el poder en muchas entidades. Ella se encargó de desprestigiar el nombre de la vicepresidenta Francia Márquez, pues influenciaba a una persona diciéndole que la sacara porque no servía”, expresó Rodríguez en entrevista con Semana.

Lea también: Juliana Guerrero, pese a no ser funcionaria del Estado, tiene esquema de protección, ¿por qué?

La politóloga, de 32 años, también confesó que la misma Juliana “alardeaba” de tener nexos con el ELN, pero también dijo que al interior del Gobierno hay peleas y personas “enceguecidas” por el poder y el dinero, pues consideran que el mandato de Petro no tendría continuidad, al menos con un candidato de su misma línea.

Dijo además que al interior del gobierno de Gustavo Petro existen la calumnia, la mentira, el chisme de pasillo y las malas relaciones laborales. En estas dinámicas no solo incluye a Juliana Guerrero, sino también al

¿Gustavo Petro tiene una relación amorosa con Juliana Guerrero?

Sin embargo, lo que más dudas ha generado fue el silencio de Rodríguez ante la pregunta de si el presidente tenía una relación amorosa con Juliana.

Para muchos, aquel silencio dijo más que cualquier declaración. Cuando en Blu Radio le plantearon sobre este tema a Angie, ella, sonrojada y utilizando la muletilla “eh” por lo asustada que se escuchaba, respondió: “Dios mío. Eh, yo no quiero hablar de eso, no quiero”.

Le puede interesar: ¿En juego 660 mil millones del poderoso Fondo de Adaptación?

El presidente Gustavo Petro salió en su defensa a través de sus redes sociales, pero no se refirió a los señalamientos sobre la forma en que presuntamente se maneja su administración a través de Juliana Guerrero. Tampoco mencionó a la vicepresidenta, pero sí aseguró que no tiene un amorío con Juliana.

“En entrevistas a funcionarios públicos del Gobierno, periodistas han sugerido relaciones sentimentales mías con las personas que se mencionan. No hablo de mi vida sentimental por decisión propia. Si el poder se mete en la intimidad, se muere la libertad humana”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

“Por ello, he decidido contarle a la sociedad colombiana que ninguna de las personas mencionadas en la entrevista con la actual funcionaria Angie Rodríguez ha tenido o tiene alguna relación sentimental conmigo”, agregó.

Siga leyendo: ¿Qué consecuencias penales podrían enfrentar Guerrero, Carrillo y los señalados por Angie Rodríguez?

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