De la TV infantil a las salas de cine: así conquista el anime en Colombia

Durante los años ochenta y noventa, cuando la televisión abierta definía los ritmos cotidianos de millones de hogares colombianos y latinoamericanos, el anime entró por la puerta grande sin que nadie lo esperara.
Llegó desde México y Perú, con doblajes que aún sobreviven en la memoria de fans que hoy rondan los 30-40 años, y se instaló en las franjas infantiles de los canales más vistos donde convivían robots, guerreros intergalácticos y comedias escolares.
Según recuerda Juan Camilo Rodríguez, conocido como Naraku-sama, uno de los primeros organizadores de comunidades otaku en el país, ese quiebre comenzó cuando “las primeras series que entraron con nuevos conceptos artísticos y el uso de mucho color. Series como Macross (Macross-La Fortaleza Super Dimensional, 1982)”. Pero el verdadero estallido ocurrió a inicios de los años noventa, con “la llegada de Súper Campeones (Capitán Tsubasa, 1983), que causó demasiado furor en parte por el momento que atravesaba la selección nacional de fútbol”.
Ese solo fue el punto de partida. Hoy, el consumo de anime en Colombia dejó de ser un asunto de nicho para convertirse en una cultura transversal, sostenida por generaciones distintas y un ecosistema que se expandió con internet, las tiendas especializadas, los primeros eventos dedicados y, recientemente, las plataformas de streaming.