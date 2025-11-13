Perfect Blue: el clásico que redefinió el anime psicológico regresa en 4K a cines colombianos

Cuando Perfect Blue se proyecte nuevamente en salas colombianas este 13 de noviembre, lo que regresa a la gran pantalla no es solamente una película restaurada en 4K, sino una obra que redefinió lo que el anime podía narrar.
Estrenada en 1997 y dirigida por Satoshi Kon, la cinta se convirtió en una de las expresiones más contundentes del thriller psicológico dentro de la animación japonesa. Hoy, casi tres décadas después, vuelve presentada como “una experiencia visual y emocional única”, con un proceso de remasterización que resalta su estética inquietante y su atmósfera opresiva.