Antioquia concentra el 82,9% de las empresas que exportan hortensias en Colombia; US$69 millones en seis meses

Antioquia mantiene su liderazgo en las exportaciones de flores colombianas y, particularmente, en el mercado de las hortensias, una de las variedades con mayor presencia internacional.
Durante el primer semestre de 2026, el departamento concentró el 82,9% de las empresas colombianas que exportaron esta flor, de acuerdo con un análisis del área de Investigaciones Económicas de Fenalco Antioquia.
El dato refleja la concentración de esta actividad en el departamento: de las 217 empresas que exportaron hortensias desde Colombia entre enero y junio, 180 fueron antioqueñas.
Pero la participación de Antioquia es todavía mayor cuando se mide por el valor de las ventas externas. El departamento concentró el 98,5% del valor libre a bordo (FOB) exportado de hortensias en el país, con más de US$69 millones durante los primeros seis meses del año.
Además, este resultado representó un crecimiento de 20% frente al mismo periodo de 2025, consolidando a Antioquia como el principal territorio colombiano para la exportación de esta variedad.
Le puede interesar: Plaga tiene azotados los cultivos de hortensias en La Unión, Antioquia: 350 productores están en riesgo