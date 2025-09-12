Apple y su radical cambio en el precio de lanzamiento con su iPhone 17 Pro Max, ¿allana terreno para equipos de US$2.000?

El iPhone 17 Pro Max antecede una nueva tendencia para Apple con sus precios para los futuros smartphones de la compañía. El nuevo lanzamiento dio a conocer el precio más alto en la historia de sus equipos con un umbral de casi 2.000 dólares (alrededor de 7.780.000 pesos colombianos).

Hasta ahora, Apple había mantenido un patrón en sus lanzamientos en cuanto a costos. Desde 2017, la compañía fijó el precio base de sus iPhones más premium alrededor de la cifra de US$1.000. Sin embargo, este año fijó su último modelo en US $1.999.

Cuando Apple presentó el iPhone X en septiembre de 2017, con un precio de lanzamiento de 999 dólares en Estados Unidos, se convirtió en el primer modelo en eliminar el botón de inicio para dar paso a una pantalla OLED de borde a borde y al sistema de reconocimiento facial Face ID.

Al año siguiente, en 2018, Apple llegó con el iPhone XS y el XS Max con precios iniciales de 999 y 1.099 dólares respectivamente, junto al más económico iPhone XR, que arrancaba en 749 dólares.

El XS Max fue en ese momento el iPhone más grande jamás lanzado, con una pantalla de 6,5 pulgadas, mientras que el XR introdujo un modelo de menor costo con pantalla LCD Liquid Retina y múltiples colores, estrategia que apuntaba a un público más amplio sin sacrificar la potencia del chip A12 Bionic.

En 2019, la compañía apostó con los iPhone 11. El modelo base, con un precio de 699 dólares, se convirtió en uno de los más vendidos de la historia reciente de Apple.

El iPhone 11 Pro y el 11 Pro Max, que costaban desde 999 y 1.099 dólares, llevaron un sistema de triple cámara y mejoras en batería.