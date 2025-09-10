La revaluación del peso colombiano ayudará a que el nuevo iPhone 17 sea más barato

Este es el mejor momento para comprar un iPhone. Una TRM por debajo de $4.000 crea un escenario idóneo para la adquisición del último modelo del smartphone que ayer lanzó Apple, del cual vende al año 232 millones de unidades en el mundo y 800.000 en Colombia.
El gigante tecnológico presentó cuatro referencias de su smartphone: iPhone 17 (US$799), iPhone Air (US$999), iPhone 17 Pro (US$1.099) y iPhone 17 Pro Max (US$1.199).
Puede leer: Así son las versiones básicas, Air y Pro del nuevo teléfono de Apple, ¿cuánto valdrá en Colombia?
Tomando en cuenta estos precios, si un colombiano va a Estados Unidos a comprar la referencia más premium (¿Qué es el iPhone 17 Pro Max?) necesita hasta 3,3 salarios mínimos.
Sin embargo, si espera para comprar en Colombia esa cifra sube, pues hay que ajustar el precio del iPhone al mercado colombiano con el IVA e impuestos de importación.
Si bien no están confirmados los precios para Colombia, y solo se conoce que la preventa iniciará el 12 de septiembre, fuentes consultadas explicaron que la fórmula para obtener el precio aproximadamente es sumar el valor actual del iPhone 16 con una cifra de $400.000, por concepto de ajustes, IVA y aranceles.
De esta manera, un iPhone 17 Pro Max en Colombia rondaría un precio de $7.399.000, cifra que venta de sumar los $6.999.000 que cuesta hoy en día el iPhone 16 Pro Max más los $400.000. Esto significa que se necesita5 salarios mínimos Para comprar en Colombia.