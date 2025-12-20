Archivos del caso Epstein: qué revelan, las caras más famosas y por qué algunas fotos siguen censuradas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó a publicar los esperados registros de la investigación sobre el explosivo caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, aunque muchos documentos fueron censurados. Epstein, un financista vinculado a las élites neoyorquinas y condenado en 2008 por prostitución de menores, fue hallado ahorcado en prisión en 2019 antes de que comenzara otro juicio por delitos sexuales. Su muerte alimentó innumerables teorías de la conspiración según las cuales habría sido asesinado para encubrir a destacadas personalidades. Relacionado: EE. UU. finalmente publicó los miles de archivos de Jeffrey Epstein: así puede ver las miles de fotos y registros del caso Entre el material que se empezó a publicar el viernes hay múltiples fotografías que muestran al expresidente demócrata Bill Clinton y a otras figuras de alto perfil, incluidos Mick Jagger y Michael Jackson, en compañía de Epstein. Pero gran parte de los documentos tienen amplias secciones tachadas o con recuadros negros, lo que alimenta las dudas sobre si la publicación pondrá fin a las persistentes teorías de conspiración sobre un encubrimiento al más alto nivel. Aun así, los archivos arrojan algo de luz sobre los estrechos lazos del desacreditado financiero con ejecutivos de alto perfil, celebridades y políticos, incluido el presidente Trump. La enorme cantidad de documentos incluye siete páginas con la lista de nombres de 254 masajistas que están completamente tachados, junto con la explicación: “censurado para proteger información de potenciales víctimas”.

Otro archivo contiene decenas de imágenes censuradas que muestran figuras desnudas o con escasa ropa. Otras muestran a Epstein y acompañantes, con los rostros difuminados, con armas de fuego. Fotografías que no habían sido publicadas anteriormente incluyen una del expresidente Clinton recostado en un jacuzzi, con parte de la imagen oscurecida por un rectángulo negro.

Otra muestra a Clinton nadando con una mujer de cabello oscuro que parece ser la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell. En otra imagen, Maxwell aparece con el expríncipe británico Andrés, retratado mientras está acostado sobre las piernas de cinco personas.

Representantes del gobierno no tardaron en sacarle jugo a las apariciones de Clinton. “@BillClinton simplemente relajándose, sin una preocupación en el mundo. Poco sabía él...”, publicó en X el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung. “¡Ay, Dios!”, añadió la secretaria de prensa Karoline Leavitt. El jefe adjunto de gabinete de Bill Clinton, Angel Ureña, reaccionó afirmando en su cuenta de X que el país “espera respuestas, y no chivos expiatorios”. Según él, la Casa Blanca trata de “protegerse de lo que viene, o de lo que siempre intentará ocultar”. Y enfatizó que el expresidente demócrata “no sabía nada y cortó con Epstein antes de que sus crímenes salieran a la luz”.