Arranca el juicio a Daniel Quintero por el caso Aguas Vivas: esta fue la prueba que no se incluyó

Hoy, cuando se inicia formalmente la etapa de juicio contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y doce personas más, entre ellos nueve funcionarios de su administración, por el caso de Aguas Vivas, siguen apareciendo indicios sobre actuaciones que, según algunos allegados a este proceso, habrían contribuido para tratar de que particulares le reclamaran al Distrito alrededor de $53.000 millones por un lote que ya figuraba como bien público.
En este caso se trata de un derecho de petición elevado por funcionarios de la anterior administración donde se habla de asuntos que luego fueron retomados por los particulares que hoy están acusados de posible peculado por apropiación dentro de su argumentación para buscar hacerse a la cuantiosa cifra de dinero de cuenta del erario.
También hay ocho funcionarios con cargos por presunto interés indebido en la celebración de contratos. Estos son Ingrid Vanessa González, exsecretaria de Gestión Humana; Yina Marcela Pedroza, exsubsecretaria legal de Movilidad; Carlos Mario Montoya, exsecretario de Gestión y Control Territorial; Karen Bibiana Delgado, exsecretaria de Suministros y Servicios; Sergio Andrés López, exdirector de Planeación de Medellín; Natalia Andrea Jiménez, exsubsecretaria de Ejecución; Alethia Carolina Arango, exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público, y Leidy Jiménez, exsubsecretaria de Proveedores.
Fuera de eso, por posible peculado están Juan Diego de Jesús Moreno y José Fernando Rueda, representantes de las firmas IDC y Técnicas Constructivas, lo mismo que Juan Manuel Villegas, otro que ha figurado como socio minoritario en Aguas Vivas.
En el escrito de acusación, la fiscal 133 de la Unidad Anticorrupción incorporó 3.930 pruebas documentales en contra de estas 13 personas, incluyendo correos, informes periciales, inspecciones judiciales, evidencias fotográficas y planos. Ahí están por ejemplo los informes técnicos donde los profesionales de carrera dieron varios conceptos técnicos rechazando el camino de la conciliación con los dueños de Aguas Vivas.