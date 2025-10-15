Desfile Victoria’s Secret: así como Karol G, estos son los artistas que han cantado en la prestigiosa pasarela

La cantante antioqueña Karol G tuvo uno de los retos más grandes en su carrera al ser parte del Victoria’s Secret Fashion Show 2025. La Bichota hizo parte del prestigioso desfile junto a al grupo surcoreano Twice y las estadounidenses Madison Beer y la rapera Missy Elliott.

Desde el pasado 8 de octubre se conoció que la intérprete de canciones como Mañana será bonito, Tusa, Si antes te hubiera conocido y Provenza haría parte del cartel musical del desfile más viral a nivel mundial de la reconocida marca de ropa interior.

“Dijimos que este año iríamos a lo grande, y lo decíamos en serio. Karol G, bienvenida al escenario del Victoria’s Secret Fashion Show”, fueron las palabras con la que la marca de lencería anunció la presencia de la Bichota en el desfile.

Junto a las modelos y los ángeles de Victoria’s Secret han cantado los artistas más importantes de la industria musical a nivel mundial.