x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Desfile Victoria’s Secret: así como Karol G, estos son los artistas que han cantado en la prestigiosa pasarela

Este miércoles la antioqueña se presentó en el Victoria´s Secret Fashion Show 2025. Años atrás se han presentado cantantes como Katy Perry, Ed Sheeran, Ariana Grande, Taylor Swift, Rihanna, entre otros.

  • Cher, Taylor Swift y Ariana Grande han sido algunas de las artistas que han cantado sobre la pasarela de Victoria´s Secret.
    Cher, Taylor Swift y Ariana Grande han sido algunas de las artistas que han cantado sobre la pasarela de Victoria´s Secret.
  • Taylor Swift en el Victoria´s Secret Fashion Show 2014. Foto: Getty Images
    Taylor Swift en el Victoria´s Secret Fashion Show 2014. Foto: Getty Images
  • Bruno Mars y Lady Gaga en el Victoria´s Secret Fashion Show 2016. Foto: Getty Images
    Bruno Mars y Lady Gaga en el Victoria´s Secret Fashion Show 2016. Foto: Getty Images
  • Ariana Grande en el Victoria´s Secret Fashion Show 2014. Foto: Getty Images
    Ariana Grande en el Victoria´s Secret Fashion Show 2014. Foto: Getty Images
  • Adam Levine en el Victoria´s Secret Fashion Show 2011. Foto: Getty Images
    Adam Levine en el Victoria´s Secret Fashion Show 2011. Foto: Getty Images
  • Cher en el Victoria´s Secret Fashion Show 2024. Foto: Getty Images
    Cher en el Victoria´s Secret Fashion Show 2024. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 7 minutos
bookmark

La cantante antioqueña Karol G tuvo uno de los retos más grandes en su carrera al ser parte del Victoria’s Secret Fashion Show 2025. La Bichota hizo parte del prestigioso desfile junto a al grupo surcoreano Twice y las estadounidenses Madison Beer y la rapera Missy Elliott.

Desde el pasado 8 de octubre se conoció que la intérprete de canciones como Mañana será bonito, Tusa, Si antes te hubiera conocido y Provenza haría parte del cartel musical del desfile más viral a nivel mundial de la reconocida marca de ropa interior.

Lea también: Karol G cantará en la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show este año

“Dijimos que este año iríamos a lo grande, y lo decíamos en serio. Karol G, bienvenida al escenario del Victoria’s Secret Fashion Show”, fueron las palabras con la que la marca de lencería anunció la presencia de la Bichota en el desfile.

Junto a las modelos y los ángeles de Victoria’s Secret han cantado los artistas más importantes de la industria musical a nivel mundial.

Dentro de las artistas que más se han presentado en la gala de Victoria’s Secret está la estadounidense Taylor Swift, quien estuvo en la pasarela en el año 2013 en Nueva York y el año 2014 en Londres. Bruno Mars también ha estado dos veces: en el 2012 y en el 2016 en París.

Taylor Swift en el Victoria´s Secret Fashion Show 2014. Foto: Getty Images
Taylor Swift en el Victoria´s Secret Fashion Show 2014. Foto: Getty Images

En el mismo año 2016 también se presentó Lady Gaga, quien en medio de su performance usó cinco conjuntos diferentes y estuvo desfilando junto a los ángeles de la marca.

Bruno Mars y Lady Gaga en el Victoria´s Secret Fashion Show 2016. Foto: Getty Images
Bruno Mars y Lady Gaga en el Victoria´s Secret Fashion Show 2016. Foto: Getty Images

Aunque la versión del 2016 contó con la presencia de dos de los artistas más influyentes del pop a nivel mundial, en el año 2014 la marca de ropa interior contó con la presencia de Taylor Swift, Ed Sheeran, Hozier y Ariana Grande, siendo este año una de las mejores presentaciones musicales en la historia de los desfiles según medios especializados.

Ariana Grande en el Victoria´s Secret Fashion Show 2014. Foto: Getty Images
Ariana Grande en el Victoria´s Secret Fashion Show 2014. Foto: Getty Images

Katy Perry, Justin Bieber, Rihanna, Nicki Minaj, Kanye West, Jay Z y Adam Levine, vocalista de Maroon 5 han sido otros artistas que han engalanado uno de los desfiles más virales del mundo que este año busca reconectarse con su público a través de una muestra de diversidad, autenticidad e inclusión.

Adam Levine en el Victoria´s Secret Fashion Show 2011. Foto: Getty Images
Adam Levine en el Victoria´s Secret Fashion Show 2011. Foto: Getty Images

El año anterior se presentó la artista Cher junto a la rapera tailandesa Lisa y la cantante de afrobeat Tyla, quien marcó historia siendo la primera de este género musical que tiene cabida en la pasarela de Victoria’s Secret.

Cher en el Victoria´s Secret Fashion Show 2024. Foto: Getty Images
Cher en el Victoria´s Secret Fashion Show 2024. Foto: Getty Images

¿Dónde ver la presentación de Karol G en el Victoria´s Secret Fashion Show 2025?

Quienes quieran presenciar la presentación de La Bichota se podrán conectar a los canales YouTube, Instagram y TikTok de Victoria´s Secret, además de Prime Video y Amazon Live.

Siga leyendo: Daniella Álvarez, la colombiana que hará historia en el Victoria’s Secret Fashion Show

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida