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Asesinaron a dos líderes y dos policías en Santander y Ábrego; piden consejo de seguridad al ministro de Defensa

Los cuatro homicidios llevaron a las autoridades a pedir consejos de seguridad y ofrecer recompensas de hasta $100 millones para encontrar a los responsables.

  • A la derecha, Esneider Zambrano y Rafael Julián Rodríguez Quiroz, líderes comunales asesinados en Santander. A la izquierda, César Augusto Rodríguez Nieves y Bryan Estiven Lizarazo Torres, policías asesinados en la vía entre Ábrego y Cúcuta. Foto: tomada de redes sociales y cortesía
    A la derecha, Esneider Zambrano y Rafael Julián Rodríguez Quiroz, líderes comunales asesinados en Santander. A la izquierda, César Augusto Rodríguez Nieves y Bryan Estiven Lizarazo Torres, policías asesinados en la vía entre Ábrego y Cúcuta. Foto: tomada de redes sociales y cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 57 minutos
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Dos líderes de Juntas de Acción Comunal fueron asesinados en Santander en menos de una semana, mientras que dos policías murieron en un ataque armado en Ábrego, Norte de Santander. Los hechos llevaron al gobernador de Santander, Juvenal Díaz, a solicitar un consejo de seguridad con el ministro de Defensa, general retirado Jorge Eduardo Mora.

La petición se da en medio de una situación de seguridad que involucra corredores utilizados por estructuras armadas para movilizarse entre Santander, el sur de Bolívar, Antioquia y Norte de Santander.

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Dos líderes comunales fueron asesinados en Santander

La primera de las agresiones ocurrió el 22 de septiembre, cuando Rafael Julián Rodríguez Quiroz, presidente de Asojuntas del corregimiento El Centro, recibió varios disparos mientras se movilizaba en una camioneta por una vía de Barrancabermeja.

Días después, hombres armados asesinaron a Esneider Zambrano, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Sierra, en Puerto Parra, Santander. Los dos homicidios se produjeron en una región donde las comunidades y autoridades han identificado presencia de diferentes estructuras armadas.

Estos casos lamentablemente no son aislados, La Defensoría del Pueblo informó que entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026 fueron asesinados 21 lideresas y 91 líderes sociales en Colombia. En ese mismo periodo también fueron asesinados 10 firmantes del Acuerdo de Paz. Además, el organismo reportó 86 masacres con 326 víctimas en 23 departamentos, con Cauca, Antioquia y Valle del Cauca como los territorios con mayor número de casos.

¿Qué pasó en el ataque contra dos policías en la vía Ábrego-Cúcuta?

La secuencia de hechos continuó el viernes 25 de septiembre, a las 9:30 de la mañana, en la carretera entre Ábrego y Cúcuta. Desde un vehículo en movimiento, hombres armados dispararon contra una patrulla en la que viajaban el intendente César Augusto Rodríguez Nieves, de 40 años, y el auxiliar Bryan Estiven Lizarazo Torres, de 19 años.

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Los uniformados se dirigían a un colegio para realizar una actividad de prevención cuando fueron atacados. Después de los disparos, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó a un costado de la carretera, cerca de un arroyo. Los agresores huyeron hacia Cúcuta.

El comandante del Departamento de Policía de Norte de Santander, coronel Carlos Angarita, anunció una recompensa de hasta $50 millones por información que permita esclarecer el ataque e identificar a los responsables.

Tras los homicidios de los líderes comunales, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, solicitó un consejo de seguridad al ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora: “Con él o con la persona que designe, porque la situación en el Sur de Bolívar afecta a Santander. Cuando se aprieta a estos bandidos, allá se pasan a Santander y Antioquia, y es necesario cerrarles el paso”, afirmó el mandatario departamental.

Para encontrar a los responsables del homicidio ocurrido en Barrancabermeja, la Gobernación de Santander y las autoridades locales ofrecieron hasta $100 millones por información.

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Ministro de Defensa anunció operaciones tras ataque en Ábrego

Luego del asesinato de los dos policías, el ministro de Defensa condenó el ataque y aseguró que ordenó acciones para encontrar a los responsables: “Condenamos con absoluta firmeza el vil asesinato de nuestros policías en La Piñuela, Ábrego. El intendente César Augusto Rodríguez Nieves y el auxiliar Bryan Estiven Lizarazo Torres murieron cumpliendo con su deber y defendiendo a los colombianos. A sus familias y a toda la Policía Nacional les expresamos nuestra solidaridad y respeto. Su sacrificio no será olvidado”, manifestó Jorge Eduardo Mora.

El funcionario agregó que ordenó a la Fuerza Pública actuar contra los responsables del crimen y concluyó con: “A nuestros héroes los honraremos defendiendo a Colombia y enfrentando sin tregua a quienes atentan contra la vida y la tranquilidad de los colombianos”.

¿Qué grupos armados tienen presencia en Barrancabermeja, Puerto Parra y Ábrego?

Los corredores del Magdalena Medio y el Catatumbo son utilizados por estructuras que se movilizan entre distintos departamentos. En Santander se menciona la presencia de organizaciones como el Clan del Golfo, los Conquistadores de la Sierra, el ELN, disidencias de las Farc y bandas de la zona, principalmente en sectores como Barrancabermeja y Puerto Parra.

En el sector de La Piñuela, en Ábrego, las autoridades señalan la influencia de los frentes Camilo Torres y Carlos Armando Cacua Guerrero del ELN.

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El presidente Abelardo de la Espriella también afirmó que esos dos frentes tienen presencia en la zona y señaló que ordenó identificar y capturar a los responsables del ataque.

Las autoridades mantienen los operativos de inteligencia e investigación en Santander y Norte de Santander para establecer quiénes participaron en los homicidios y en el ataque contra la patrulla.

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