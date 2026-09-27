Asesinaron a dos líderes y dos policías en Santander y Ábrego; piden consejo de seguridad al ministro de Defensa

Dos líderes de Juntas de Acción Comunal fueron asesinados en Santander en menos de una semana, mientras que dos policías murieron en un ataque armado en Ábrego, Norte de Santander. Los hechos llevaron al gobernador de Santander, Juvenal Díaz, a solicitar un consejo de seguridad con el ministro de Defensa, general retirado Jorge Eduardo Mora.
La petición se da en medio de una situación de seguridad que involucra corredores utilizados por estructuras armadas para movilizarse entre Santander, el sur de Bolívar, Antioquia y Norte de Santander.
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