Investigan el asesinato de dos habitantes de calle en El Picacho y el Centro de Medellín

Dos habitantes de calle fueron asesinados en Medellín, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades. El primer caso ocurrió hacia las 2:35 de la madrugada del pasado viernes 5 de diciembre, en inmediaciones del barrio Estación Villa. De acuerdo con los reportes del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de Medellín (Sisc), a esa hora de la mañana un equipo forense de la Sijín de la Policía llegó a esa zona del Centro de Medellín y atendió el llamado de una patrulla de la Policía, que en sus recorridos nocturnos tuvo información de un asesinato. Lea también: Capturaron a dos extranjeros que asesinaron a un habitante de calle de Medellín hace dos días Tras llegar a la zona, los uniformados realizaron el trabajo de levantamiento de los restos mortales de un hombre de entre 30 y 40 años, que en las primeras pesquisas se estableció que fue herido con un arma blanca.

Pese a que en dichas labores de verificación los oficiales no lograron establecer la identidad del fallecido, sí recabaron información que les permitió ubicar a un hombre de 18 años, que fue capturado como el principal sospechoso del crimen. Las autoridades agregaron, no obstante, que el caso sigue siendo materia de investigación para esclarecer lo ocurrido. El segundo caso objeto de investigación ocurrió en el barrio El Picacho, en inmediaciones de la carrera 96b con calle 81. Le puede interesar: Los problemas que arman caos afuera del Hotel Nutibara, Medellín Según las primeras informaciones, en aquel lugar de la comuna 6 (Doce de Octubre), otro habitante de calle fue abordado por dos hombres que se transportaban en una moto.

En cuestión de segundos, los agresores desenfundaron un arma de fuego y la accionaron en contra de la víctima, quien quedó malherida y fue trasladada de emergencia a un centro asistencial. A pesar de los esfuerzos médicos por salvarlo, la gravedad de las heridas ocasionadas en el ataque armado le costaron la vida. Siga leyendo: Un robo y un rocazo: la historia detrás del bus de Metroplús que arrolló a habitante de calle en La Minorista, Medellín En este último crimen, las autoridades también agregaron que iniciaron una investigación para rastrear a los responsables y llevarlos ante la justicia. Estos dos casos, que ocurrieron en un lapso menor a 24 horas, generaron consternación por la delicada situación de la población en esta condición.