Casi dos semanas después, enviaron a la cárcel al asesino del paseador de perros en Rionegro

Tras dos semanas de quejas y reproches a la justicia, un juez de control de garantías ha dictado medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jesús Darío Aguirre Bustamante, de 62 años, el presunto responsable del homicidio de Jaime Esteban Rendón Rincón, de 37 años.
Rendón Rincón, conocido paseador de perros y funcionario de la Alcaldía de Rionegro, fue asesinado a tiros el pasado 29 de agosto.
En contexto: Asesinaron a paseador de perros en Rionegro, Antioquia, y su señalado homicida quedó libre: gobernador pide su recaptura
El crimen, que ha generado una profunda indignación entre la comunidad del Oriente antioqueño, ocurrió en el barrio San Bartolo, en el corregimiento de San Antonio de Pereira.
De acuerdo con las investigaciones, el fatal desenlace se produjo por un acto de intolerancia cuando uno de los perros que Rendón paseaba se introdujo en el antejardín de la vivienda de Aguirre. En medio de una discusión, Aguirre Bustamante le propinó seis disparos con una pistola a Rendón Rincón, causándole la muerte.