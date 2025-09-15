Casi dos semanas después, enviaron a la cárcel al asesino del paseador de perros en Rionegro

De acuerdo con las investigaciones, el fatal desenlace se produjo por un acto de intolerancia cuando uno de los perros que Rendón paseaba se introdujo en el antejardín de la vivienda de Aguirre. En medio de una discusión, Aguirre Bustamante le propinó seis disparos con una pistola a Rendón Rincón, causándole la muerte.

El crimen, que ha generado una profunda indignación entre la comunidad del Oriente antioqueño , ocurrió en el barrio San Bartolo, en el corregimiento de San Antonio de Pereira .

Rendón Rincón, conocido paseador de perros y funcionario de la Alcaldía de Rionegro, fue asesinado a tiros el pasado 29 de agosto.

Tras dos semanas de quejas y reproches a la justicia, un juez de control de garantías ha dictado medida de aseguramiento en centro carcelario contra J esús Darío Aguirre Bustamante , de 62 años, el presunto responsable del homicidio de Jaime Esteban Rendón Rincón, de 37 años.

Jaime Esteban Rendón Rincón era una figura reconocida y querida en la comunidad. Además de su trabajo como funcionario de la Alcaldía de Rionegro, donde prestaba servicio al municipio, dedicaba su tiempo libre a pasear perros y era un reconocido activista por los derechos de los animales. Era padre de dos hijos y había cursado estudios de Comercio Exterior.

Momentos después de los hechos, Jesús Darío Aguirre Bustamante se entregó a las autoridades y puso a disposición su arma de fuego. Sin embargo, fue dejado en libertad horas más tarde, un hecho que causó una gran polémica y rechazo social. La razón esgrimida fue que no fue capturado en flagrancia y se argumentaron anomalías en el proceso.

Esta decisión judicial provocó la enérgica reacción de las autoridades departamentales y municipales. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, solicitó públicamente a la Fiscalía la orden de captura contra el homicida, quien, según él, había reconocido el delito y se había entregado. Por su parte, el alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, manifestó que “no podemos permitir que actos de esta gravedad queden en la impunidad”.

Finalmente, este jueves 11 de septiembre, un juez de control de garantías revocó la libertad inicial y ordenó la reclusión de Aguirre Bustamante en un centro penitenciario. Fue imputado por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Durante la audiencia, el procesado no aceptó los cargos y su defensa argumentó que actuó en legítima defensa. No obstante, la Fiscalía y la representación de la víctima, a cargo de la abogada Mia Saavedra, expusieron que las pruebas contradicen esta versión. El juez consideró a Aguirre un “peligro para la sociedad” para tomar la determinación de la medida de aseguramiento.

El alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, expresó su satisfacción con la decisión judicial: “La justicia opera, la justicia está actuando. Le damos las gracias a todos los organismos que nos acompañaron en poder pedir justicia para Esteban y, por supuesto, que la vida está por encima de todo, nada justifica quitarle la vida a una persona”.