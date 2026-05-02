ELN atacó con drones una estación de Policía en Chocó: “Las medidas ordinarias ya no dan abasto”

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, denunció el atentado que atribuyó al Ejército de Liberación Nacional (ELN). “En este momento el ELN ataca con drones la estación de policía de Santa Rita, cabecera municipal de Rio Iró. Al momento tenemos dos patrulleros de la Policía Nacional heridos por los explosivos”, escribió en su cuenta de X.

De acuerdo con la información preliminar, las cinco detonaciones fueron causadas por artefactos lanzados desde drones que se escucharon hacia las 3:30 de la tarde del 1 de mayo.

Un nuevo ataque violento sembró el terror en la comunidad de Santa Rita, en Río Iró, Chocó, luego de que se escucharan varias explosiones que al parecer estaban dirigidas contra una estación de Policía ubicada en el centro urbano.

Entre los heridos se encuentran el comandante de la estación, el mayor César Augusto Jerez Ballén, y el patrullero Heiler Chaverra Perea, quienes presentan lesiones en el cuello y en una de sus piernas. Ambos permanecen bajo supervisión médica.

“Se han desplegado en las últimas horas, 6 ataques con 5 detonaciones, afectando la humanidad de los miembros de la fuerza pública y la estructura de la estación. Es repetitivo el ataque mediante esta modalidad contra el Río Iró, sus autoridades y sus comunidades”, agregó la gobernadora.

Uno de los artefactos, el sexto, cayó dentro de las instalaciones sin detonar, lo que obligó al personal a desactivarlo de inmediato para evitar una emergencia mayor.

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Córdoba-Curi hizo un llamado urgente al Gobierno nacional y al Ministerio de Defensa para que intervengan ante la situación en esta región del país y refuercen la protección de las comunidades. “Las medidas ordinarias ya no dan abasto frente a esta arremetida criminal que pone en jaque la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía”, concluyó.

Estos atentados se suman a los ocurridos la semana pasada en regiones como Cauca y Valle del Cauca. Uno de ellos se registró cuando disidentes de las Farc quemaron dos furgones y una camioneta en el corredor vial que conecta a Cali con Buenaventura, a la altura del sector de El Limonar, cerca de la entrada a Consuegra.

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