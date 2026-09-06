Ataques de disidencias con drones y hostigamientos armados golpean al Cauca

En la madrugada del domingo seis de septiembre se presentaron dos acciones ofensivas contra la fuerza pública en los municipios de Inzá y Cajibío, en el departamento de Cauca.
Lea también: ¿Quién es ‘Pinocho’, el señalado patrón de ‘Bendito Menor’ que ahora busca el Gobierno De la Espriella?
Los hostigamientos empezaron las seis de la mañana, cuando un grupo armado ilegal, al parecer el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc atacó con drones y ráfagas de fusil, la subestación de Policía del corregimiento El Carmelo, en jurisdicción de Cajibío. La ofensiva dejó tres uniformados lesionados por las esquirlas, pero ninguno presenta lesiones de gravedad.