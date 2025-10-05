x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Un soldado muerto y siete heridos en atentado del ELN en Arauca

El ataque, ocurrido en Puerto Jordán, fue atribuido al frente Domingo Laín Sáenz del ELN. Dos de los militares heridos se encuentran en estado grave.

  • Tras la agresión, el personal herido fue evacuado de manera urgente con destino a la capital departamental, la ciudad de Arauca, para recibir la atención médica necesaria. Foto: Julio César Herrera E.
    Tras la agresión, el personal herido fue evacuado de manera urgente con destino a la capital departamental, la ciudad de Arauca, para recibir la atención médica necesaria. Foto: Julio César Herrera E.
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Un nuevo acto de violencia sacudió al departamento de Arauca este domingo 5 de octubre. La base militar del Ejército Nacional ubicada en la zona rural de Puerto Jordán fue blanco de un atentado explosivo.

El saldo del ataque, reportado inicialmente en la tarde de ese domingo, fue de un uniformado fallecido y siete más heridos. De los militares lesionados, se informó que dos presentaban heridas de gravedad.

Puede leer: Político del Centro Democrático sobrevivió a atentado con fusiles en Arauca, hay dos escoltas graves

Tras la agresión, el personal herido fue evacuado de manera urgente con destino a la capital departamental, la ciudad de Arauca, para recibir la atención médica necesaria.

De acuerdo con información preliminar, el atentado se perpetró mediante el lanzamiento de explosivos no convencionales, específicamente cilindros bomba y “tatucos”. Esta acción violenta también causó serios daños a la infraestructura del comando militar.

Las Fuerzas Militares confirmaron que los responsables de este ataque son integrantes del ELN. Específicamente, se atribuye la autoría al grupo armado organizado (GAO) ELN ‘’Camilo cien fuegos’’, parte del estado mayor del frente Domingo Laín Sáenz.

Inmediatamente después de los hechos, el Ejército Nacional aseguró que implementó un despliegue operacional en la zona para repeler la agresión y tratar de dar con el paradero de los autores de este acto terrorista.

Hace un año atacaron la misma base militar

La guarnición militar de Puerto Jordán no es atacada por primera vez. Hace aproximadamente un año, el 17 de septiembre de 2024, la misma base fue escenario de un ataque explosivo de naturaleza similar.

Esa acción terrorista de 2024, que también fue atribuida al ELN, tuvo consecuencias más graves en términos de personal, dejando dos militares muertos y 26 heridos. Dicho episodio contribuyó al escalamiento de la violencia que motivó al Gobierno a suspender los diálogos de paz con ese grupo guerrillero en enero pasado. En esa ocasión previa, se utilizaron artefactos explosivos improvisados tipo “tatucos” lanzados desde un vehículo volqueta, causando importantes afectaciones a la estructura del cantón.

El Cantón Militar de Puerto Jordán es considerado un área crítica en el contexto del conflicto armado en Colombia.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida