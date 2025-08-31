En vivo | Nacional recibe a Envigado en el Atanasio, y ya definió su titular con un regreso que alegra a los hinchas

El nuevo duelo entre Nacional y Envigado llega con realidades distintas. El Verde viene de golear 4-0 a Deportes Quindío en la ida de los octavos de final de la Copa BetPlay, partido en el que puso a gran parte de sus titulares y luego rotó su nómina. En Liga, marcha 7° con 13 puntos y busca su cuarta victoria del torneo.

Envigado, por su parte, empató 1-1 con Deportivo Pereira en su más reciente presentación liguera. Sin embargo, guarda un grato recuerdo del Atanasio: allí venció 4-3 al Medellín en su última visita. Eso sí, frente a Nacional, la historia reciente no es tan positiva: en sus últimos cinco partidos en condición de visitante contra el verde no logró ganar, con un balance de cuatro derrotas y un empate.

El antecedente más inmediato entre ambos se dio el pasado 15 de marzo, con un empate 0-0. En total, la estadística marca 100 enfrentamientos oficiales: 52 victorias de Nacional, 19 de Envigado y 29 empates.

El técnico Javier Gandolfi definió la nómina titular con los siguiente jugadores: David Ospina; Andrés Román, Juan José Arias, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata, Juan Bauzá; Marlos Moreno, Marino Hinestroza, y Alfredo Morelos.

