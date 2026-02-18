Auge en ventas de motos eléctricas en Colombia, ¿por qué 98% no está en el Runt?

Desde julio del 2025, el mercado de motos eléctricas enfrenta un fenómeno que combina un crecimiento acelerado con vacíos en las normas.
Según la Cámara de la Industria de las Motocicletas de la Andi, de cada 10 motos eléctricas que entran al país, nueve no se registran en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).
En la práctica, eso significa miles de vehículos rodando sin placa, sin matrícula y, en muchos casos, circulando por ciclorutas sin ningún tipo de control formal.
La cifra es contundente. De acuerdo con Iván García, director de la Cámara, el 98% de estas motos no genera registro en el Runt.
El cálculo parte de un estimado de 167.000 unidades importadas, con base en reportes de la Dian, que muestran un crecimiento exponencial en la entrada de vehículos eléctricos de dos ruedas, especialmente desde 2024 y con una aceleración aún mayor en 2025.
