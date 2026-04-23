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Cotelco alerta que duro deterioro de la seguridad afecta el turismo: secuestros crecieron 211%

La inseguridad comienza a pasar factura al turismo. Hoteleros reportan una disminución de 8% en visitantes internacionales.

  • Hoteleros advierten que el aumento de la inseguridad está afectando la llegada de turistas y provocando cancelaciones de reservas en Colombia. FOTO EL COLOMBIANO.
    Hoteleros advierten que el aumento de la inseguridad está afectando la llegada de turistas y provocando cancelaciones de reservas en Colombia. FOTO EL COLOMBIANO.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 7 horas
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El gremio hotelero mostró su preocupación por una importante caída en el turismo internacional del 8%. Con cifras claras el gremio explicó que parte del problema radica en que la seguridad se deterioró de manera considerable.

En concepto de Cotelco, la inseguridad está impactando directamente la reputación del país y la decisión de viaje de turistas tanto nacionales como internacionales.

El gremio identificó “señales duras” de empeoramiento en varios indicadores delictivos. A nivel nacional, los secuestros aumentaron 211% durante el segundo semestre de 2025.

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En las principales capitales, este delito también mostró un fuerte repunte: en el primer bimestre de 2026 (enero-febrero), el crecimiento fue de 103% frente al mismo periodo del año anterior.

A este panorama se suma el incremento en los actos de terrorismo, que registraron una variación de 28% en el segundo semestre de 2025, lo que refuerza las preocupaciones del sector turístico sobre el impacto de la inseguridad en la dinámica de viajes hacia el país.

Hay cancelaciones de reservas

Los hoteleros manifestaron que la seguridad influye para que la gente viaje. Insistió en que la seguridad es fundamental para que haya garantías para hacer turismo en el país. “El deterioro de la seguridad afecta la operación, la reputación y la demanda, hay unos indicadores de seguridad complejos donde no se puede ser ajeno. Hay cancelaciones de reservas y primas de riesgos que también se aumentan, el poder asegurar los establecimientos en algunos territorios se vuelve más complejo y encarece las primas que hacen parte de la operación”, indicó.

Bloqueos de vías crecieron 12,8% en dos años

El líder gremial enfatizó que se necesita una política clara para responder sobre el bloqueo de las vías. “Se está normalizando el bloqueo de las vías sin importar si hay una razón legítima o no. El año pasado fueron 837 bloqueos”, mencionó.

El gremio calcula que los bloqueos en las vías crecieron 12,8% entre 2023 y 2025, lo cual ocasionó pérdidas por $11,3 billones de pesos.

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