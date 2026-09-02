Nepal vive “funerales sin cuerpos” tras avalancha que deja 1.204 muertos y 4.216 desaparecidos

Familias nepalíes celebran este miércoles, 2 de septiembre, ceremonias fúnebres simbólicas para “liberar” las almas de sus seres queridos desaparecidos tras el repentino y mortífero deslave que hace una semana engulló sus aldeas en la región del Himalaya fronteriza con China.
El 26 de agosto, una gigantesca ola de agua helada, rocas y escombros, provocada por el colapso de un glaciar, causó esta tragedia que deja 1.204 muertos en ambos países y más de 4.200 desaparecidos, según las autoridades.
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Tras días de buscar en refugios y morgues, los familiares de algunas de las personas no localizadas perdieron la esperanza y comenzaron a realizar los últimos ritos, quemando efigies de paja en rituales hindúes: “Tuvimos que hacer esto para liberar su alma, para que esté en paz y feliz dondequiera que esté”, aseguró Dolma Newar Tamang, flanqueada por su hijo, quien sollozaba en el funeral de su esposo.
Él se dirigía a China cuando ocurrió el desastre: “Vi las noticias y lo llamé”, le dijo a la AFP. “Lo llamé varias veces, pero nunca contestó”.