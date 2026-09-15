Detalles de la balacera que obligó a cerrar la avenida Regional en Envigado: comenzó tras el robo de dos motocicletas

Todo comenzó sobre las 4:20 de la mañana en un sector de Itagüí, cuando dos hombres cometieron el robo de una moto en la zona central de Sabaneta. Mediante las cámaras de seguridad se les hizo un seguimiento y vieron cómo llegaron al corregimiento San Antonio de Prado, de Medellín, donde materializaron el robo de un segundo vehículo.

El hurto de dos motocicletas, uno en San Antonio de Prado (Medellín) y otro en Sabaneta, fue la causa del tiroteo que ocurrió en la avenida Regional y que terminó en las afueras del Centro Comercial Viva Envigado. En este hecho, un joven de 17 años resultó lesionado que se encuentra entre la vida y la muerte en un hospital de Itagüí.

Los motorizados implicados en este hurto iniciaron su huida por las calles principales de este municipio y luego de tomar uno de los puentes vehiculares, llegaron a la avenida Regional, donde avanzó el cruce de disparos entre los uniformados y los delincuentes.

“Con la información obtenida mediante las cámaras, se desplegó un plan candado. Durante la búsqueda, los uniformados ubicaron en la avenida Regional a los dos implicados cuando se movilizaban en una motocicleta y, mediante la modalidad conocida como ‘taconeo’, empujaban otro de los vehículos que presuntamente habían hurtado”, indicaron desde la Policía Metropolitana.

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En medio de este tiroteo, un menor de edad que iba como parrillero de la moto señalada de participar en este hurto sufrió una herida en la espalda y se cayó del vehículo. El conductor continuó su escapatoria por este corredor nacional hacia el norte metropolitano.

Los uniformados detuvieron su persecución y procedieron a atender al lesionado, a quien trasladaron en una camioneta rumbo a la Clínica Antioquia, de Itagüí. De acuerdo con el reporte oficial, esta persona se encuentra en estado crítico.

Con apoyo de las cámaras de seguridad, las autoridades hicieron el seguimiento de la motocicleta que estuvo implicada en este hecho. Mediante esta modalidad se logró la detención de la segunda persona, un hombre de 18 años, quien tenía antecedentes judiciales por violencia contra servidor público.

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En el sitio, las autoridades encontraron un arma de fuego, la cual estaba a pocos metros del lesionado. Esta fue incautada para efectuar el proceso investigativo correspondiente. Así mismo, el lesionado se encuentra con acompañamiento policial mientras se oficializa su aprehensión por estos hechos.

Ambos implicados en este hecho delictivo deberán responder por los delitos de hurto calificado y agravado, así como por el de porte ilegal de armas de fuego. Además, las motos fueron recuperadas para ser devueltas a sus dueños.