¿Iba a atacar a los profesores? Esta sería la razón de la balacera en un colegio de Medellín que dejó a un adolescente lesionado

Un conflicto con los docentes que habría llevado a su desescolarización la semana anterior sería la causa de la balacera que se registró dentro de la Institución Educativa Gabriel García Márquez, en el barrio Villa Lilliam, de Medellín. El estudiante habría ingresado de manera irregular con el fin de intimidar al rector y a un grupo de profesores por esta situación. La balacera se registró sobre las 9:00 de la mañana de este miércoles en esta institución ubicada en la carrera 8A con la calle 57A, en este barrio de la comuna 8 (Villa Hermosa), en el nororiente de Medellín. El joven, de 17 años, y quien se encontraba en el grado 10°, llegó hasta uno de los salones de clase en compañía de otros dos hombres, ambos mayores de edad.

De manos de una de estas personas, el adolescente habría recibido el arma traumática, con la cual inicialmente hizo un par de disparos al aire. Esta situación generó pánico entre toda la comunidad educativa que se encontraba en sus aulas de clase, quienes salieron de sus salones para observar lo que pasaba. Instantes después, este joven habría usado esta misma arma para atentar contra su vida. Quedó gravemente lesionado en uno de los corredores de la institución y, con acompañamiento de la Policía Metropolitana, fue trasladado a la Clínica Sagrado Corazón, en el barrio Buenos Aires. Entérese: ¿Habrá frentes de seguridad alrededor de los colegios de Antioquia?

¿Qué pasó con el adolescente?

Según el reporte médico, el adolescente se encontraría en estado crítico por las lesiones sufridas luego de esta situación y sería remitido a un centro asistencial de mayor complejidad para ser atendido. Hasta el momento se descarta que tenga muerte cerebral, según el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía. Por su parte, los dos hombres habrían tomado esta arma de menor letalidad, sacándola del pantalón del lesionado, para luego salir de la institución en medio de la aglomeración.

Ante esta situación, la Policía comenzó con el monitoreo con las cámaras de seguridad públicas y privadas del sector, logrando interceptar cuadras más adelante a las dos personas que estarían implicadas en esta situación, todo con el fin de tener plena claridad sobre lo sucedido. Las dos personas que fueron detenidas por las autoridades en el marco de este proceso fueron John Jairo Lora Sánchez, de 37 años, y Wilson Alberto Rodas Lenis, de 46, quienes están dando las explicaciones correspondientes del caso. El secretario Villa Mejía indicó que “estas dos personas serán juzgadas por instrumentalizar menores de edad en la comisión de delitos y estamos indagando si tendrían relación con una estructura criminal del sector”. Le puede interesar: Con perros requisarán a estudiantes de colegios públicos en Envigado De acuerdo con las investigaciones realizadas desde la Alcaldía de Medellín, a través de sus secretarías de Educación y Seguridad, el joven lesionado en estos hechos presentaría situaciones violentas contra docentes y compañeros. “Desde el año pasado, el joven presentaba situaciones agresivas y violentas, por lo que se activó el plan de acompañamiento psicológico. Recientemente manifestó que no quería seguir siendo tratado en este protocolo”, señaló el secretario Villa.

La situación de comportamiento de este joven se habría agudizado en las últimas semanas, situación que llevó a que se hiciera una reunión por parte del comité académico de la institución. La decisión fue que este joven recibiera las clases en su casa, al menos mientras se le hacía una nueva valoración psicológica.

¿Cuándo retomarán clases en el colegio Gabriel García Márquez?

Ante esta situación, las clases dentro de esta institución fueron suspendidas durante el resto de esta semana y a partir del lunes retornarían los 51 docentes y más de 1.000 estudiantes, todos con acompañamiento policial. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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