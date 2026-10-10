Balance del aguacero en Medellín: 228 familias afectadas y 38.148 viviendas siguen sin agua

La Alcaldía de Medellín desplegó asistencia para las familias damnificadas por las fuertes lluvias del viernes 9 de octubre, que dejaron emergencias en distintos puntos de la ciudad. Según el balance oficial, 228 familias, que suman 596 personas, han recibido ayuda o están en proceso de caracterización. El mayor impacto se registró por inundaciones en La Iguaná, El Pesebre y Blanquizal.
Desde la Alcaldía explicaron que en la zona de la quebrada La Iguaná, el ingreso de agua, lodo y piedras afectó numerosas viviendas. Hay más de 350 personas del Estado que recorren el territorio día y noche para identificar necesidades, evaluar riesgos y apoyar a las comunidades.