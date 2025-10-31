Banco de la República mantiene, por cuarta vez consecutiva, su tasa de interés en 9,25%

El Banco de la República decidió dejar quieta su tasa de intervención en el 9,25%, por cuarta vez consecutiva.

La decisión fue unánime: cuatro miembros votaron a favor de mantenerla, mientras que dos respaldaron un recorte de 50 puntos básicos y uno se inclinó por una reducción de 25 puntos básicos.

Con esta determinación, la autoridad monetaria optó por una postura cautelosa en un entorno de presiones inflacionarias persistentes.

"La junta directiva tuvo en cuenta que la inflación septiembre volvió a aumentar por tercer mes consecutivo y se situó en 5,2%, el mismo nivel observado de 2024”, explicó el gerente del Banco, Leonardo Villar.

Los analistas ya habían anticipado que la cifra se mantendría sin cambios, lo que significa que la tasa de interés continuaría en 9,25% tras la penúltima reunión del año.

De acuerdo con la encuesta de Citi Research, que recopila las proyecciones de las principales entidades financieras y centros de análisis económico, la expectativa mayoritaria apuntaba a que el Banco de la República dejaría sin variación la tasa de política monetaria en octubre. En total, los 25 expertos consultados coincidieron en que, durante la reunión de este viernes, la tasa se mantendría en 9,25%.

Desde Corficolombiana señalaron que la tasa de interés permanecería sin cambios por cuarta vez consecutiva, debido a la persistencia de una inflación elevada, junto con las expectativas inflacionarias, el deterioro fiscal y el comportamiento moderado de la actividad económica, justificaban mantener una postura prudente en materia de política monetaria.

Asimismo, advirtieron que, si bien la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) cuenta con margen para reducir su tasa de referencia, el Banco de la República debe continuar enfrentando los riesgos internos que afectan la economía colombiana.

