El 45% de los hogares de madres solas en América Latina vive en la pobreza, revela el Banco Mundial

Un cambio demográfico está transformando la composición de las familias en América Latina y el Caribe. En los últimos 15 años, la proporción de hogares con niños en los que la madre es la única adulta pasó de 7% a casi 10%, según un estudio del Banco Mundial.
Esto significa que cerca de uno de cada 10 niños de la región crece actualmente en un hogar con una madre sola. El aumento equivale a 46% en aproximadamente una década y media.
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La situación, sin embargo, no es igual en todos los países. La proporción de niños que viven en este tipo de hogares va desde 5,3% en Honduras hasta 14,1% en República Dominicana.
Detrás de estas cifras hay millones de mujeres que crían a sus hijos en gran medida solas y que deben enfrentar, al mismo tiempo, las dificultades de los mercados laborales, la pobreza y un acceso insuficiente a redes de apoyo social.