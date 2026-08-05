La paradoja de Petro: la pobreza cayó a mínimo histórico en su gobierno, pero no gracias a sus subsidios

Gustavo Petro llegó a la Presidencia de Colombia con la promesa de impulsar un cambio social. Y lo consiguió en uno de los principales indicadores, aunque no exactamente por el camino que esperaba y en medio de cuestionamientos por el deterioro de las finanzas públicas y los cambios introducidos a varios programas de subsidios. Al cierre de su gobierno, Colombia registró la menor pobreza monetaria desde que existen mediciones comparables. Según el Dane, en 2025 este indicador cayó al 28%, su nivel más bajo desde 2012. En apenas un año, cerca de 1,8 millones de personas salieron de esa condición, mientras la pobreza extrema descendió a 9,6%, otro mínimo histórico. En 2022, cuando Petro asumió la Presidencia, la pobreza monetaria llegó al 36,6%, cuatro años después, ese indicador se redujo en 8,6 puntos. En cuanto a la pobreza monetaria extrema, Petro la recibió en 13,8%, tras terminar su mandato, la reducción fue de 9,6 puntos. Puede leer: Pobreza energética en Colombia bajó, pero aún afecta a dos de cada 10 hogares Pero, ¿qué explica esa reducción? La respuesta apunta menos a las ayudas del gobierno y mucho más al empleo, el aumento de los ingresos laborales fue el principal factor detrás de la caída de la pobreza en el país.

Empleo: el factor que más redujo la pobreza monetaria

Las cifras del Dane muestran que el principal responsable de esta reducción fue el aumento de los ingresos laborales. La descomposición del indicador revela que el componente asociado al crecimiento de los ingresos —explicado principalmente por el empleo— redujo, por sí solo, 3,72 puntos porcentuales la incidencia nacional de la pobreza. Vea aquí: ¿Adiós al Sisbén? Así funcionará el Registro Universal de Ingresos, cambio con el que Gobierno busca modernizar subsidios La relación entre empleo y pobreza también se refleja en la composición de los hogares. Aquellos donde trabajan dos o más personas registran una incidencia de pobreza de apenas 17,7%, mientras que en los que no hay ningún ocupado la tasa asciende a 43,8%. Para entender ese comportamiento, el Dane divide a la población en cinco grupos iguales según su nivel de ingresos, conocidos como quintiles. El primero, que reúne al 20% más pobre del país, registró un crecimiento real de sus ingresos de 11,8% en 2025. En el segundo y tercer quintil el aumento fue de 10,4% y 10,3%, respectivamente. En contexto: Pobreza monetaria cayó a 28% en 2025: 1,79 millones de personas salieron de esa condición En contraste, el 20% más rico apenas registró un crecimiento de 0,5%, lo que significa que el poder adquisitivo de los más pobres aumentó cerca de 24 veces más que el de los de mayores ingresos. Detrás de esa mejora estuvieron, principalmente, los ingresos laborales. Solo en el quintil más pobre estos crecieron 12,8%, convirtiéndose en la fuente de ingresos con mayor dinamismo.

Subsidios en Colombia: cuánto aportaron a la reducción de la pobreza

Pero que el empleo haya sido el principal motor de la reducción de la pobreza no significa que las ayudas del Estado hayan sido irrelevantes. Según los datos, las transferencias institucionales actuaron como una red de protección, aunque no explican el avance registrado durante 2025. Le interesa: Los cinco ‘globos’ económicos de Petro que agitaron el debate, pero no despegaron De hecho, las transferencias gubernamentales perdieron peso dentro de los ingresos de los hogares más pobres. En el quintil uno restaron 4,4 puntos porcentuales al crecimiento del ingreso total, un comportamiento que también se observó en los quintiles dos, tres y cuatro. Según la entidad, este resultado puede estar relacionado con la depuración de beneficiarios, el fin de programas implementados en años anteriores o con hogares que dejaron de recibir subsidios al mejorar sus ingresos laborales. En contraste, las remesas y las transferencias entre hogares sí aportaron al crecimiento de los ingresos de las familias de menores recursos. Lea también: Colombia redujo su desigualdad en 2025; el nivel más bajo de los últimos seis años Aun así, el efecto de los subsidios ayudó a evitar un mayor deterioro social. Según las cifras del Dane, sin las transferencias estatales, la pobreza monetaria habría sido de 29,5% en 2025 y no del 28% registrado. En otras palabras, alrededor de 771.000 personas adicionales habrían quedado por debajo de la línea de pobreza. En pobreza extrema, la incidencia habría alcanzado 11,2%, frente al 9,6% observado. El impacto fue especialmente importante en las zonas rurales, donde las ayudas evitaron que la pobreza monetaria fuera tres puntos porcentuales más alta. Entre los programas analizados por el Dane figuran Renta Ciudadana, Colombia Mayor, Devolución del IVA, Renta Joven, Jóvenes en Paz, Familias en Acción, la Ayuda Humanitaria para Catatumbo, además del Ingreso Mínimo Garantizado de Bogotá y los apoyos económicos de la Alcaldía de Medellín para personas mayores y personas con discapacidad.

Trabajo formal, la clave para reducir la pobreza de forma sostenible

Para Luis Fernando Ramírez, investigador y analista económico, la evidencia muestra que el empleo formal sigue siendo el mecanismo más efectivo y sostenible para salir de la pobreza. “Quienes cuentan con un contrato formal tienen ingresos más estables, acceso a prestaciones sociales y mayor protección frente a choques económicos”, explicó. En segundo lugar ubicó el empleo informal, aunque advirtió que este depende más del ciclo económico y suele ser el primero en verse afectado durante las recesiones. Vea más: “Rebusque” generó 1,27 millones de empleos en cuatro años y creció más que el trabajo particular Sobre las transferencias estatales, señaló que diversos estudios de la Cepal y otros organismos internacionales muestran que, por sí solas, tienen un efecto limitado sobre la reducción estructural de la pobreza. “En la práctica, funcionan como un complemento de los ingresos, especialmente de quienes trabajan en la informalidad”, afirmó.

El reto de Colombia: evitar que la pobreza vuelva a aumentar