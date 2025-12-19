Junta del Banco de la República no le caminó a Petro y volvió a dejar la tasa de interés en 9,25%

La junta directiva del Banco de la República decidió este viernes mantener inalterada su tasa de interés en 9,25%, durante la última reunión de este año. Como se volvió costumbre en los últimos meses, cuatro directores votaron por dejarlas quietas, mientras que dos apoyaron una reducción de 50 puntos básicos y el restante dio su voto por un recorte de 25 puntos básicos.
Para tomar la decisión, la junta tuvo en cuenta que la inflación bajó de 5,5% anual en octubre, a 5,3% en noviembre, pero su nivel continuó por encima de lo observado a finales de 2024.
Además, dijo el banco, las expectativas de inflación futura a uno y dos años aumentaron en mayor grado que la inflación observada.