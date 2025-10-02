Se destraba proyecto para estación de transferencia de residuos que reducirá el recorrido de basuras hacia La Pradera

El Concejo de Medellín aprobó en segundo y último debate la autorización para que la Alcaldía le entregue a Empresas Varias un lote con el fin de ubicar allí una estación de transferencia de residuos sólidos en el norte de la ciudad.

La estación de transferencia es una obra cuya necesidad se ha discutido por más de tres décadas, como alternativa para reducir los tiempos de transporte de los desechos que se producen en la capital antioqueña hacia el relleno sanitario La Pradera. Así mismo, se estima que con ello se optimizará el uso de la flota de vehículos y se disminuirán las emisiones contaminantes.

El beneficio económico también sería grande si se tiene en cuenta que actualmente el 70 por ciento de los costos del manejo de los residuos domiciliarios, industriales y comerciales de Medellín se ocasionan por el transporte hacia el relleno sanitario, debido a la larga distancia que tienen que recorrer los camiones compactadores, según detalló el secretario de Suministros y Servicios de la Alcaldía, Esteban Ramírez.

La estación de transferencia permitirá centralizar el acopio, reducir trayectos y avanzar hacia un modelo basado en economía circular, donde los residuos puedan incluso transformarse en energía.

El concejal Santiago Narváez, quien actuó como coordinador de ponentes, explicó que con el Proyecto de Acuerdo 59 de 2025 se habilitan jurídicamente los predios para la modernización del sistema de aseo del Distrito.

Destacó que “la permuta traerá consigo un beneficio adicional para la ciudad, dado que Emvarias entregará una nueva estación de bomberos que fortalecerá la capacidad institucional en materia de atención de emergencias”.

El lote objeto de la próxima entrega queda junto a la sede de los Bomberos localizada sobre la carrera 65 y tiene un área de 8.368 metros cuadrados. En realidad, es producto de la unión de un terreno que ha figurado a nombre del Dagrd y (cerca de 3.400 metros cuadrados) y otro que internamente la Alcaldía han denominaba “restos terminales”, que estaba a nombre de la Terminal del Norte (4.919 metros cuadrados). Para el desarrollo del proyecto ser unirá a otro predio donde funciona una sede de Emvarias.